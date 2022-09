Allarme per tutti i possessori di un account WhatsApp, sta girando una nuova minaccia che potrebbe mettere in pericolo i vostri dati.

Sul web le truffe sono sempre dietro l’angolo e in questi anni anche l’app di messagistica istantanea WhatsApp è entrata nel mirino dei malintenzionati. Come accade già da tempo via mail o sui social netword più diffusi, infatti, anche su WhatsApp vi potrebbe capitare di ricevere un messaggio nel quale vi si richiede un’azione immediata per scongiurare un pericolo in corso.

Solitamente questi messaggi nascondono la finalità di rubare i dati a chiunque, spaventato dalla possibilità di subire un furto, si fa ingannare e clicca sui link connessi a questi messaggi. In linea di massima si consiglia sempre di non aprire simili messaggi, ma soprattutto di non cliccare mai sui link al loro interno perché contengono dei virus attraverso i quali gli hacker possono ottenere tutti i vostri dati sensibili.

Nuova truffa via mail, non aprite il messaggio di Whatsappweb.com

L’ultima truffa che cerca di sfruttare il nome di WhatsApp per indurre all’errore gli utenti si verifica via mail. Le vittime ricevono una e-mail dal contatto ‘Whatsappweb.com‘ nel quale si legge che è necessario effettuare il backup delle chat per non perderne il contenuto. Ovviamente si tratta di un tentativo di phishing e per nessun motivo dovete cliccare sul link posto alla fine del messaggio di testo.

WhatsApp non vi chiederà mai di effettuare il backup dei messaggi via mail, al massimo vi darà un avviso tramite l’app stessa quando il backup verrà effettuato in automatico. Vi ricordiamo inoltre che siete voi a decidere la frequenza del backup, dunque, avete voi il controllo su quando questo verrà fatto e con quale cadenza.

Se malauguratamente cliccate sul link verrà scaricato sul vostro sistema un virus trojan che cancellerà immediatamente tutti i dati presenti sul sistema e vi bloccherà il dispositivo che state utilizzando. Contemporaneamente permetterà agli hacker di leggere tutti i vostri dati, con conseguenze gravi su conti in banca collegati ai vostri indirizzi.

Il fatto che vi arrivi un simile messaggio può significare che uno dei vostri account è stato bucato e dunque, dopo aver cancellato il messaggio in oggetto, il consiglio che vi diamo è di aggiornare tutte le password. L’altro consiglio che vi possiamo dare per proteggere i vostri account, i vostri dati ed i vostri sistemi è quello di effettuare costantemente gli aggiornamenti, i quali sono spesso volti a cancellare le possibili criticità di sistema.