Il sogno di Harry e Meghan infranto dalla regina | Elisabetta ha detto no ai Sussex

Il principe Harry e Meghan avevano intenzione di trasferirsi al castello di Windsor ma hanno dovuto ‘accontentarsi’ della residenza di Frogmore Cottage.

E’ quanto affermato da Lady Elizabeth Anson, amica intima della regina, venuta a mancare nel 2020. La sua dichiarazione è contenuta nel volume The New Royals, realizzato dalla famosa giornalista e autrice Katie Nicholls, molto informata sulle vicende della Famiglia Reale. Nel libro vengono approfondite le relazioni che si sono succedute nel corso degli anni tra Harry, Meghan, William, Kate e il re Carlo III, appena incoronato in seguito alla morte di Elisabetta II.

Il duca e la duchessa del Sussex speravano in una suite di appartamenti presso la residenza reale, ma la sovrana ha deciso invece di regalare alla coppia Frogmore Cottage, in quello che Lady Elizabeth Anson ha definito “un gesto generoso”.

Harry e Meghan utilizzano ancora oggi Frogmore Cottage come punto di appoggio nelle loro visite a Londra, diventate un po’ più frequenti negli ultimi tempi. I Sussex sono tornati a Londra in occasione del Giubileo di platino lo scorso giugno e ovviamente sono stati presenti nelle scorse settimane per i funerali della regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni.

Harry e William, prove di pace? La foto ai fratelli (e alle loro mogli)

Nonostante tra la coppia e il resto della Famiglia Reale la spaccatura nata in seguito alla rinuncia dei titoli reali e al trasferimento in California non sia stata ancora sanata, in occasione dei funerali della regina i sudditi hanno espresso soddisfazione nel vedere William e Harry di nuovo insieme.

I due fratelli hanno seguito la bara della loro nonna l’uno di fianco all’altro, in una scena che a molti ha ricordato quando entrambi seguirono il feretro della loro mamma, Lady Diana, nel 1997.

Inoltre, i Sussex e i Cambridge hanno incontrato insieme la folla accorsa nel parco di Balmoral per portare l’ultimo saluto alla regina, deceduta proprio nella sua dimora estiva. La foto scattata ai quattro ha fatto rapidamente il giro del web e in molti hanno visto in quello scatto un primo passo per la ‘pace’.

La conduttrice televisiva Gayle King, amica di Meghan, ha spiegato che effettivamente le coppie stanno provando a rimettere insieme i cocci dopo la profonda frattura di questi ultimi anni.

“Harry con la sua famiglia? Una bella immagine”

“Ci sono stati sforzi da entrambe le parti per sistemare le cose – ha detto la conduttrice – Le grandi famiglie attraversano sempre un dramma, attraversano sempre disordini. Resta da vedere: avverrà effettivamente un avvicinamento o resteranno separate l’una dall’altra?”.

Gayle King spiega di non avere le idee molto chiare in merito e di non possedere neppure informazioni privilegiate: “Ma voglio dire questo: è stato bello vedere Harry assieme alla sua famiglia”, ha concluso.