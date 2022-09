La relazione segreta della principessa Anna con l’ex marito di Camilla | Cosa c’è di vero?

Si ritiene che la secondogenita della defunta regina ebbe, in passato, una relazione segreta con Andrew Parker Bowles all’epoca in cui era sposato con Camilla. Lei intanto lo trafiva con Carlo

È un vero e proprio intreccio sentimentale quello riportato alla luce in questi tristi giorni dedicati all’addio alla Regina Elisabetta e alla salita al trono di Re Carlo III. I media britannici infatti hanno dedicato ampissimi spazi alla famiglia reale studiandone ogni dettaglio e andando a ripescare anche tra le storie del passato, sia pubbliche che legate alla sfera privata.

Ed una di queste riguarda nientemeno che la secondogenita di Sua Maestà, la principessa Anna, la quale avrebbe avuto in passato una relazione nientemeno che con l’ex marito di Camilla ma questo è successo all’epoca in cui Andrew Parker Bowles era ancora sposato con l’attuale moglie di Carlo. Il tutto mentre la stessa Camilla tradiva il consorte e l’attuale re tradiva la moglie Diana. Ma cosa c’è di vero?

Intrecci sentimentali nella famiglia reale, cosa è vero e cosa no?

Di questo particolare intreccio si è tornato a parlare in occasione dell’uscita di The Crown su Netflix, in cui si racconta l’avvicinamento dell’allora principe Carlo a Camilla Shand e della principessa Anna con l’ufficiale Bowles. La storia è stata impreziosita di dettagli per renderla appetibile agli occhi degli spettatori ma dietro c’è una verità ovvero la presunta relazione clandestina di Anna: del resto è noto che Anna ed il maggiore fossero incredibilmente vicini e legati da un interesse comune per i cavalli. Ma secondo i rumors ‘ufficiali’, il loro corteggiamento non si sarebbe sovrapposto alla relazione in erba di re Carlo e Camilla.

Anna e l’ex marito di Camilla, i dettagli della presunta relazione

Sebbene si siano separati molti anni fa, i due sono rimasti amici e vengono spesso raffigurati insieme in occasione di eventi che vedono la presenza cavalli britannici. Erano così vicini, infatti, che la principessa Anna fece di Parker-Bowles uno dei padrini di sua figlia Zara quando nacque nel 1981. È noto che Carlo e Camilla si conoscevano da molti anni prima di sposarsi nel 2005 poiché erano stati presentati “nell’estate del 1972”, secondo la biografa di Charles, Sally Bedell Smith. Ma il popolare show afferma che la loro relazione si sovrapponeva a quella della principessa Anna e del futuro marito di Camilla, Andrew Parker Bowles.

Dopo la relazione sono rimasti amici: accomunati dall’amore per i cavalli

Secondo Bedell Smith, Parker Bowles aveva una relazione con The Princess Royal poiché erano incredibilmente simili e condividevano molti interessi, come l’equitazione e le corse. Ma Bedell Smith suggerisce nel suo libro “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life: In the Shadow of the Throne” che, poiché Andrew era cattolico, era “un candidato improbabile per il matrimonio con un membro della famiglia reale”.

L’autore spiega: “Anne e Andrew iniziarono a frequentarsi nel giugno 1970″ e fa risalire la relazione al Royal Ascot di quell’anno, quando Andrew fu invitato a Windsor per festeggiare con la famiglia reale. Andrew era già vicino ai reali e aveva servito come paggio all’incoronazione della regina nel 1953. “Anche quando la loro storia d’amore alla fine è finita, sono rimasti amici per tutta la vita”. Nota anche le voci secondo cui la coppia ha conti