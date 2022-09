Assicurazione Auto: tipologie di garanzie da scegliere e perché

Quando si sceglie una polizza RC auto, è bene sapere che la compagnia assicurativa potrebbe presentare una serie di garanzie accessorie. Queste ultime possono rivelarsi particolarmente utili in determinate circostanze, ma vanno scelte con cura, dato che impatteranno sul costo finale della polizza. Noi oggi scopriremo insieme cosa sono nello specifico, e quali sono le garanzie in assoluto più diffuse.

Garanzie accessorie: cosa sono e a cosa servono?

Quando si richiede un preventivo per l’assicurazione auto, il calcolo terrà conto anche dell’eventuale selezione di una o più garanzie accessorie. Queste ultime sono delle vere e proprie estensioni della polizza, che aggiungono svariate coperture extra. Essendo opzionali, non sono obbligatorie per legge e dunque possono essere scelte o aggiunte a discrezione del firmatario del contratto. Nella prossima sezione, invece, ci concentreremo sulle tipologie di garanzie più diffuse, scoprendo a cosa servono.

Quali sono le tipologie di garanzie da scegliere?

Le suddette garanzie accessorie consentono di “modellare” una polizza, rendendola più adeguata alle proprie esigenze. Fra le principali troviamo le seguenti.

Infortuni conducente: è una garanzia che prevede il risarcimento in caso di incidente e di conseguenze fisiche riportate dal conducente, comprese le varie forme di invalidità. Il valore della cifra erogata dalla compagnia può variare in base a diversi fattori, fra cui l’entità del danno.

Rinuncia alla rivalsa: è una garanzia che tutela l’assicuratore, impedendo alla compagnia di avvalersi del cosiddetto diritto di rivalsa. Ciò può accadere ad esempio quando un sinistro viene causato dalla guida in stato di ebbrezza.

Assistenza stradale: come suggerisce il nome, questa garanzia prevede l’assistenza in caso di guasto o altro problema durante la guida. Il servizio comprende generalmente il traino e, in alcuni casi, anche la possibilità di essere riportati a casa o presso la destinazione richiesta dall’assicurato (ad esempio un’officina convenzionata).

Tutela legale: si tratta di una garanzia che copre le spese legali in caso di controversia con un altro conducente, a seguito di un sinistro. Ne esistono di diverse tipologie, e le caratteristiche possono cambiare in base al prezzo e alle opzioni offerte dalla compagnia assicurativa.

Polizza Kasko: tale garanzia prevede la copertura dei danni all’auto causati da vari fattori, quali gli incidenti con altri veicoli in movimento o con oggetti fermi. Anche in questo caso, la copertura dei vari eventi può cambiare in base all’importo speso e all’opzione scelta.

Atti vandalici: com’è facile intuire, questa garanzia protegge dagli atti di vandalismo che possono aver danneggiato l’auto. La compagnia assicurativa pagherà le riparazioni necessarie per rimettere in sesto il veicolo.

Furto e incendio: si tratta di una delle garanzie accessorie più importanti, nonché una di quelle che vengono scelte con maggiore frequenza. Offre infatti una protezione contro il furto e l’incendio, due eventi che possono danneggiare gravemente un’auto.

Sostituzione parabrezza: la garanzia “cristalli” copre gli eventuali danneggiamenti del parabrezza, del lunotto e dei finestrini laterali. Può avvenire tramite la riparazione dei cristalli o la loro sostituzione integrale.

In conclusione, le garanzie accessorie possono completare la polizza aggiungendo nuove opzioni, molto utili in determinate circostanze.