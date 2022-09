Atti shock sulla tomba della ex moglie | Il video lascia senza parole

La tomba della propria madre profanata per anni con un gesto che suscita sgomento e orrore.

I figli di Linda Louise Torello sono rimasti sconcertati nell’appurare che un uomo si recava sulla tomba della donna per urinarci sopra e lasciare sacchi pieni di feci. Non un uomo qualsiasi, ma l’ex marito della povera Linda, da cui aveva divorziato 48 anni prima.

E’ una storia agghiacciante quella raccontata da Michael Murphy, figlio della donna deceduta e sepolta al cimitero di Orangetown, nel New Jersey. Linda Louise Torello è morta di cancro nel 2017 all’età di 66 anni: la sua scomparsa ha provocato un grande dolore nei suoi figli.

Ma come racconta Michael, 43 anni, dopo la sua morte i figli di Linda si sono accorti che la loro madre non riusciva a riposare in pace perché tormentata continuamente da questi atti barbari.

Il video pubblicato anche su Facebook

“Un uomo della contea di Bergen, nel New Jersey, ha lasciato sacchi di cacca e ha urinato sulla lapide di mia madre quasi ogni mattina, come fosse una normale routine, assistito anche da sua moglie”, ha raccontato Michael Murphy, che ha deciso di vederci più chiaro dopo aver scoperto escrementi e urine sulla tomba della sua mamma.

I figli della donna hanno quindi deciso di piazzare alcune videocamere per cogliere sul fatto il responsabile. Alla vista delle immagini sono rimasti senza parole: il colpevole era l’ex marito di Linda, che si vede calarsi i pantaloni davanti alla tomba della povera donna per espletare i suoi bisogni.

Evidentemente l’uomo serba ancora rancore nei confronti della sua ex moglie, da cui si è separato 48 anni fa. Secondo il racconto dei figli di Linda, pare che l’ex marito si recasse tutte le mattine al cimitero alle 6:15 per urinare sulla tomba della donna.

Michael ha deciso di pubblicare il video su Facebook: “Abbiamo settimane e mesi di prove. Lo hanno riferito la polizia e le testate giornalistiche. Nessuno nella mia famiglia ha avuto contatti con lui dal 1976 o giù di lì, non siamo sicuri di come abbia trovato la tomba di mia madre”.

“Io non riesco a convincere mia moglie a cenare fuori, mentre quest’uomo riesce a farsi accompagnare tutte le mattine dalla compagna per profanare i resti di mia madre”, ha poi aggiunto il figlio della persona scomparsa nel 2017.

“Non sarei in grado di controllarmi…”

“Credo si sia fermato, ma comunque io continuo ad andare tutte le mattine a controllare. Almeno se vedrà una macchina parcheggiata sarà dissuaso dell’urinare”, ha spiegato Michael Murphy, che ha promesso a sua moglie e ai suoi figli che non avrebbe fatto del male all’individuo.

“Ma ho paura di affrontarlo perché non sarei in grado di controllarmi se lo avessi davanti”, ha confessato al Daily Mail.