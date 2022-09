Fa un pisolino e il cane le fa la pupù in bocca: per la donna ha inizio un vero incubo

Si è ritrovata la pupù del proprio cane in bocca e, nelle ore successive, ha cominciato a stare malissimo. Per una donna ha avuto inizio un vero e proprio incubo

Ritrovarsi ricoverata in ospedale con il serio rischio di perdere la vita a causa di uno spiacevole espisodio avvenuto nel corso di un pomeriggio di relax a “causa” del suo cagnolino. È una disavventura che ha dell’assurdo quella capitata alla 51enne Amanda Gommo, che per sua fortuna è riuscita a sopravvivere ad un vero e proprio incubo nel quale si è ritrovata proprio dopo aver fatto un sonnellino pomeridiano.

Aveva infatti deciso di concedersi qualche minuto di riposo, non pensando certamente a cosa il suo cagnolino avrebbe potuto fare. Amanda è infatti la proprietaria di un chihuahua di nome Belle che, mentre la sua padrona stava dormendo, ha pensato bene di defecarle in bocca. Secondo la ricostruzione dei fatti, pare che il cagnolino si sia sentito poco bene e abbia avuto una scarica di diarrea che ha raggiunto la donna dritta in faccia.

Il cane le defeca in bocca, lo sconvolgente racconto

“È stato disgustoso”, ha raccontato la 51enne che si è svegliata di soprassalto dopo aver sentito qualcosa di caldo sul viso e, anche complice l’odore nauseante, ci ha messo ben poco a capire di che cosa si trattasse. A quel punto Amanda è subito corsa in bagno per pulirsi rendendosi però conto che parte degli escrementi le erano finiti anche in bocca: “L’ho subito allontanata, ho provato a lavarmi ma non sono riuscita a togliermi quel saporaccio dalla bocca”. Nel frattempo la figlia della 51enne ha portato Belle dal veterinario per chiarire l’origine del malessere dovuto, secondo quanto appreso, a parassiti intestinali.

Ricoverata per tre giorni in ospedale

Trascorse alcune ore per Amanda, che credeva di essersi messa alle spalle il brutto episodio, ha avuto inizio l’incubo vero e proprio: ha infatti cominciato a stare male e ha subito chiamato il medico spiegandogli quanto le era accaduto in precedenza ed immaginando che fosse dovuto a quello. Il dottore le ha prescritto tre antidolorifici dal momento che il sintomo avvertito dalla donna erano forti crampi allo stomaco, ordinandole inoltre di bere diversi litri d’acqua. La situazione è però andata via via peggiorando tanto che due giorni dopo i dolori ed il malessere erano talmente forti che la 51enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. I dottori hanno subito riscontrato una fortissima disidratazione dovuta ad una brutta infezione contratta dalla donna.

“Ho perdonato Belle e la amo con tutto il cuore”

Per tre giorni è rimasta dunque su un letto del nosocomio mentre i medici si prendevano cura di lei: “Sono stata trattenuta in ospedale per tre giorni finché non hanno eliminato l’infezione con degli antibiotici in flebo e dopo avermi reidratata”. Amanda non ce l’ha con il suo cane nonostante quello che le ha fatto passare: “Ho perdonato Belle per il suo piccolo incidente e la amo ancora con tutto il cuore, ma sarò sicuramente più consapevole della posizione in cui dormiamo in futuro”, ha raccontato.