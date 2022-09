Il re Carlo III vuole fare pace con Meghan e Harry | Riuscirà a ricucire lo strappo?

Uno dei primi impegni di Re Carlo III è senza dubbio quello di provare a ricucire la frattura all’interno della Famiglia Reale.

Stando a quanto riportato dal Daily Star, il nuovo sovrano britannico è convinto di riuscire a recuperare il rapporto con suo figlio, il principe Harry, e con sua nuora, Meghan Markle, o quantomeno farà di tutto per provarci. Come riportato da una fonte, pare che ci sia stata una chiacchierata tra Carlo III e il duca e la duchessa di Sussex proprio in occasione del funerale della regina Elisabetta, che si è svolto lo scorso 19 settembre.

Uno scambio che avrebbe dato al nuovo monarca il motivo di credere di poter riuscire ad appianare le divergenze con i Sussex.

La fonte afferma che la conversazione tra Carlo e la coppia – che ha lasciato i propri titoli reali e si è trasferita in California – ha mostrato “forti barlumi di speranza” per riparare la spaccatura, anche se il libro di Harry, dato in uscita, potrebbe peggiorare le cose.

“Il re ama entrambi i suoi figli. Negli ultimi 16 giorni ci sono stati grossi barlumi di speranza per una futura unità”, ha fatto sapere la fonte.

Harry e Meghan, re Carlo III ci prova: possibile pace con i Sussex?

Ma la ricomposizione non sarà affatto semplice. Troppi i dissapori di questi ultimi anni, fin da quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi a Montecito, in California, nel marzo 2020. Il tutto senza dimenticare i commenti sulla Firm che la coppia ha fatto in varie interviste, inclusa quella con la conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey.

Tuttavia, il primo discorso di Carlo alla nazione come re dopo la morte di Elisabetta è stato interpretato come un tentativo di porgere il cosiddetto “ramoscello d’ulivo” ai Sussex.

Harry e Meghan negli ultimi tempi hanno mostrato di volersi riavvicinare. Prima la visita a sorpresa a Windsor, poi la loro presenza in occasione del Giubileo di platino, fino ad arrivare al funerale della regina Elisabetta, dove i due fratelli hanno sfilato fianco a fianco dietro al feretro come 25 anni fa al funerale di Lady Diana.

Harry e Meghan, le ultime rivelazioni nel nuovo libro

L’ultimo lavoro della giornalista, autrice ed esperta reale Katie Nicholl, The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown – che dovrebbe essere pubblicato il 6 ottobre – si sofferma anche su alcuni particolari di Harry e Meghan.

“Volevano trovare un compromesso per cui avrebbero potuto vivere parte dell’anno all’estero ma svolgere alcuni doveri reali a casa – scrive Katie Nicholl nel volume – Fondamentalmente, è stata la regina a ritenere che, a meno che la coppia non fosse preparata a rispettare le restrizioni applicate ai membri che lavorano nella famiglia reale, non poteva essere autorizzata a svolgere compiti ufficiali”.