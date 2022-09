La ‘folle spesa’ del principe Harry per raggiungere la Regina Elisabetta: i retroscena

Ad ormai diversi giorni dai solenni funerali della Regina Elisabetta, emergono nuove indiscrezioni in merito ad alcune decisioni dei suoi parenti. Ed in queste ore gli occhi sono puntati sul principe Harry

Si continua a parlare dei retroscena legati ai giorni più difficili per Buckingham Palace, quelli relativi alle ultime ore della Regina Elisabetta e alla sua successiva scomparsa. Al suo capezzale è certo che non ci fosse il principe Harry ma si ritiene che abbia fatto tutto il possibile per raggiungere la nonna prima che la situazione precipitasse. E a quanto pare senza badare a spese: secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il Duca di Sussex avrebbe noleggiato un jet privato per volare il più in fretta possibile a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, arrivando a spendere una cifra di almeno 30mila sterline. Secondo nuovi retroscena che circolano in queste ore sui media inglesi, Harry avrebbe però scoperto che la monarca era deceduta da un’app del suo telefonino, pochi minuti prima che l’aereo atterrasse.

Harry: volo per Balmoral senza badare a spese. Il costo

In quel momento il re Carlo e la principessa Anna, figli della Sovrana, erano già con la regina al castello di Balmoral nell’Aberdeenshire. Altri reali, inclusi i principi Andrew, William ed Edward, hanno raggiunto l’aeroporto di Aberdeen su un aereo reale. Re Carlo ha contattato suo figlio più giovane e gli avrebbe detto che “non era appropriato” per la moglie Meghan essere lì, il che ha frustrato Harry. Carlo avrebbe dunque chiarito ad Harry che la Markle non sarebbe stata la benvenuta a Balmoral. Ne è seguita una lite in cui Harry ha cercato di persuadere suo padre a permettere a Meghan di unirsi a lui.

Harry e la discussione con Carlo che gli ha fatto perdere il volo

In quel momento dunque, il Duca e la Duchessa di Sussex si trovavano già nel Regno Unito ma la discussione con Carlo gli avrebbe fatto perdere il volo a bordo del quale sedevano il fratello e gli zii, diretti in Scozia, oltre alla possibilità di dire addio a sua nonna. Un aereo privato è stato dunque richiesto per portare Harry ad unirsi al resto della famiglia reale il prima possibile.

Inizialmente si pensava che Harry avesse saputo della morte di sua nonna tramite una telefonata del padre; il Telegraph tuttavia sostiene che anche se Carlo abbia cercato di contattarlo non è stato in grado di parlargli e, dunque, la chiamata non sarebbe mai andata a buon fine. Il principe avrebbe saputo tutto tramite una notifica relativa alle ultime notizie ricevuta sul telefono.

La verità sull’annuncio della morte di Elisabetta

Fonti del palazzo, tuttavia, hanno insistito sul fatto che l’annuncio ufficiale “non è stato fatto fino a quando tutti i membri della famiglia non sono stati informati”. Una fonte citata dal Daily Mail ha detto: “L’annuncio ufficiale è stato ritardato fino a quando non è stato detto a tutti. In quei giorni sono anche circolate le immagini di un Harry cupo e abbattuto, nonchè solo, arrivato a Balmoral. Si pensa che abbia anche snobbato la cena con il padre, furioso per il fatto che a Meghan non fosse stato permesso unirsi a lui. Avrebbe invece mangiato con il principe Andréj, il principe Edoardo e Sophie, la contessa di Wessex.