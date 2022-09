La sonda spaziale DART si è schiantata contro un asteroide: cosa significa per la difesa planetaria?

La sonda della Nasa lunedì si è schiantata sull’asteroide, raggiungendo un importantissimo obiettivo sui sistemi di difesa planetari.

La sonda Double Asteroid Redirection Test, meglio conosciuta come DART, si è schiantata intenzionalmente contro un asteroide a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Si tratta del primo test di difesa planetaria della Nasa e non sarà il solo. L’agenzia, infatti, utilizzerà le informazioni relative allo schianto, per capire se DART abbia effettivamente cambiato l’orbita dell’asteroide.

Ma non solo. In futuro, la Nasa potrebbe avvalersi di missioni simili per deviare gli asteroidi in arrivo che minacciano il nostro pianeta. I membri del personale delle operazioni della missione hanno assistito all’impatto, mentre l’asteroide cresceva di dimensioni sul feed della telecamera del veicolo spaziale. Ad un certo punto, come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, uno di loro ha urlato: “Abbiamo un impatto!”. L’impatto è stato confermato dalla stessa sonda DART che ha perso il segnale una volta schiantatosi contro l’asteroide.

L’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha commentato con entusiasmo la missione, definendo il progetto un “passo da gigante nella difesa planetaria”. “DART rappresenta un successo senza precedenti per la difesa planetaria, ma è anche una missione che ci rende uniti e offre benefici per tutta l’umanità”, ha spiegato ancora Bill Nelson. “Oltre a essere impegnata a studiare il cosmo e il nostro pianeta, la NASA è al lavoro anche per proteggere la nostro casa, e questa collaborazione internazionale ha trasformato la fantascienza in scienza, dimostrando un nuovo modo per proteggere la Terra”.

La Nasa ha ripreso le immagini dell’impatto utilizzando un piccolo satellite che si è staccato da DART poco prima dello schianto e che è previsto ritorni sulla Terra quasi 24 ore dopo l’esito positivo della missione. Si tratta di immagini preziosissime per la Nasa che potranno così studiare le traiettorie degli asteroidi in futuro.

La missione di Dart

L’obiettivo della sonda Dart, partita quasi un anno fa dalla Terra, era raggiungere l’asteroide Dimorphos, che gravita attorno a un altro asteroide ancora più grande Didymos, e cambiare la sua orbita. Lo schema rispecchia proprio quello del film di successo del 1998 “Armageddon” in cui la Nasa fa volare una navicella spaziale su un asteroide per impedirgli di colpire la Terra.

La sonda DART aveva un corpo centrale cubico, per un peso di oltre 600 chili, ed era affiancato da due pannelli solari lunghi 18 metri. È decollata da Cape Canaveral in Florida a novembre 2021 e ha impiegato dieci mesi per raggiungere l’asteroide binario vicino alla Terra Didymos. L’impatto non ha distrutto l’asteroide Dimorphos, ma si spera che abbia cambiato la sua velocità in modo che si allinei con l’orbita di Didymos.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

Non ci sono asteroidi in rotta di collisione diretta con la Terra in questo momento, ci sono tuttavia oltre 27.000 asteroidi vicini alla Terra di tutte le forme e dimensioni. Proprio per questo, i dati raccolti da DART aiuteranno le strategie di difesa planetaria. Ma non solo. Potrebbero anche aiutare gli scienziati a comprendere il tipo di forza necessaria per spostare l’orbita di un asteroide vicino alla Terra.