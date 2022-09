Morta per l’attacco del grande squalo bianco: è il secondo in tre mesi

Una donna in vacanza con il suo compagna e la figlia è stata uccisa da uno grande squalo bianco nelle coste del Sud Africa. Si chiamava Kimon Bisogno, aveva 39 anni ed era originaria di Città del Capo.

Kimon Bisogno era in spiaggia con la sua famiglia e si stava godendo le vacanze al mare, quando un grande squalo bianco l’ha prima aggredita e poi selvaggiamente uccisa. Originaria di Città del Capo, la donna aveva deciso di prendersi una pausa dalla sua pizzeria anche da asporto, Fernando’s Pizza, sempre nella capitale sudafricana, per godersi qualche momento di relax in un resort di lusso della zona, insieme alla figlia e al compagno, l’amore della sua vita l’italiano Diego Milesi di 40 anni.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, il tragico episodio è accaduto domenica 25 verso le 8 di mattina. Kimon stava sguazzando felice nell’acqua, quando un grande squalo bianco, approfittando della copertura di un’onda si è avvicinato a lei aggredendola brutalmente. I testimoni hanno raccontato che la donna si era immersa in acqua fino alla vita, all’improvviso, però, l’acqua intorno a lei si è tinta spaventosamente di rosso.

Alla vista del sangue, alcuni bagnanti hanno capito subito di cosa si trattasse e hanno cominciato ad uscire freneticamente dall’acqua, per evitare anche loro di essere prede facili dello squalo bianco. Le persone, infatti, hanno cominciato a urlare, nel tentativo di sgombrare il più in fretta possibile la zona. Per Kimon, però, non c’è stato nulla da fare. Lo squalo che l’aveva puntata, l’ha uccisa selvaggiamente.

Il terribile agguato dello squalo bianco

E’ intervenuta immediatamente sul posto l’imbarcazione costiera del National Sea Rescue Institute che ha trovato il corpo intriso di sangue di Kimon galleggiare tra le onde, a quasi 50 metri da dove era stata attaccata. L’aggressione improvvisa è stata così brutale, che non si è potuto fare nulla per salvare Kimon, mamma di una bambina di 5 anni.

Il corpo, infatti, riportava gravissime lesioni e morsi ed è stato consegnato alla polizia che ha aperto un’indagine sul tragico incidente. I medici legali nei prossimi giorni effettueranno un’autopsia e nel frattempo alla famiglia della donna è stata offerta assistenza psicologica. Sia la bambina che il compagno hanno assistito all’attacco dello squalo dalla spiaggia.

Di norma, le vittime del grande squalo bianco hanno rapide perdite di sangue quando le loro arterie vengono recise dai denti affilati come rasoi del pescecane. Come conseguenza dell’emorragia, molti muoiono non la grave menomazione, ma per un attacco di cuore letale. Purtroppo, però, non si tratta della prima vittima. Un altro turista era morto nella spiaggia privata dello stesso resort di lusso tre mesi fa.

E malgrado i segnali di avvertimento per la presenza degli squali, ancora non è possibile evitare del tutto gli attacchi. Motivo per cui, in 11 anni, questo è il terzo decesso a causa di un attacco da parte di uno squalo bianco. Il comune di Bitou ha chiuso al momento la spiaggia e ha affisso cartelli per gli squali, invitando i bagnini a tenere i turisti lontani dal mare.