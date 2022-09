Com’è morta la regina Elisabetta? Ancora ignote le cause | La Scozia tace: come mai questo mistero?

La regina Elisabetta è venuta a mancare lo scorso 8 settembre, suscitando grande commozione in tutto il mondo.

L’affetto che nutriva la popolazione britannica nei suoi confronti è emerso in tutti i giorni che hanno portato al funerale della sovrana, che ha visto un’imponente partecipazione. Elisabetta aveva 96 anni e da tempo doveva convivere con una serie di problemi di salute e acciacchi fisici. Tuttavia, almeno fino ad ora, la causa esatta del suo decesso non è stata ancora rivelata.

Qualche giorno dopo la sua morte si è parlato di una possibile caduta che avrebbe aggravato le sue già precarie condizioni, ma finora nulla è stato confermato ufficialmente.

La causa della morte della regina è stata infatti “mantenuta segreta” dalle autorità scozzesi, come ha riportato il Daily Star.

Al governo scozzese sono state presentate diverse richieste di copia del certificato di morte della regina: il documento, infatti, rivelerebbe diversi dettagli, tra cui la causa della morte di Sua Maestà e l’ora esatta in cui è venuta a mancare.

Ma il National Records of Scotland (NRS) – un dipartimento del governo scozzese – ha misteriosamente bloccato tutti i tentativi dei media di ottenere l’agognato certificato.

Il certificato di morte della regina tenuto nascosto dalle autorità scozzesi

Come noto, la sovrana – che ha regnato per 70 anni e che era stata celebrata lo scorso giugno con il Giubileo di platino – è morta nella sua tenuta di Balmoral lo scorso 8 settembre.

Se la regina fosse morta in Inghilterra non ci sarebbe stato bisogno di rilasciare una causa ufficiale di morte poiché il Registration Act del 1836 non si applica ai monarchi.

Tuttavia, poiché è morta in Scozia, ai sensi del Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act del 1965 tutti i decessi devono essere registrati entro sette giorni e ciò include la presentazione di un certificato di morte ad un cancelliere.

Ma come riporta sempre il Daily Star, tutte le richieste all’ufficio del registro dell’Aberdeenshire – dove sarebbe stata registrata la morte della regina – sono state deferite all’NRS: proprio il National Records of Scotland avrebbe ordinato al personale del consiglio di non rilasciare alcun dettaglio sul decesso della sovrana.

Il tabloid britannico fa sapere di aver contattato l’NRS, ma la reception si è rifiutata di cercare sul proprio sistema informatico il certificato di morte di Sua Maestà. Allo stesso modo, un addetto stampa dell’NRS si sarebbe rifiutato di confermare che il certificato fosse effettivamente in loro possesso.

Dopo diverse telefonate, venerdì 16 settembre è stato detto al Daily Star che “nessun commento sarebbe stato rilasciato durante il periodo del lutto reale”.

Il mistero sulle cause della morte di Elisabetta

Tuttavia, alla vigilia della fine del periodo di lutto reale, il tabloid ha contattato di nuovo l’NRS, ma un portavoce ha detto di non avere “ulteriori informazioni da aggiungere”.

Il Daily Star non si è dato per vinto e si è rivolto a Buckingham Palace per chiedere il motivo per cui il certificato di morte della regina era stato trattenuto dalle autorità scozzesi. A detta del tabloid, i reali non erano a conoscenza di questa situazione.

Ma dopo poche ore l’NRS ha rilasciato una nuova dichiarazione: “Possiamo confermare che la morte di Sua Maestà la Regina è stata registrata nell’Aberdeenshire il 16 settembre e un estratto sarà reso disponibile a tempo debito”. Ma non è ancora dato sapere quando: come mai tutto questo mistero?