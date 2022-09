“Un talento straordinario” | Lutto nel mondo delle serie tv: aveva solo 33 anni

Una scomparsa improvvisa che ha provocato una forte commozione nel mondo delle serie TV.

A soli 33 anni è infatti venuto a mancare Robert Cormier, attore originario di Toronto, famoso soprattutto per il personaggio di Finn Cotter interpretato nella serie drammatica Heartland. Stando a quanto emerso, Robert Cormier è deceduto nella giornata di venerdì, anche se la notizia della sua morte è trapelata solo nelle scorse ore. Al momento le cause che hanno portato al decesso di Cormier non sono state rese note.

Tutto ciò che si sa è che l’attore 33enne è deceduto all’ospedale di Etobicoke, in Ontario, in seguito ad alcune ferite riportate in una caduta: lo ha rivelato la sorella dell’attore, Stephanie, al sito The Hollywood Reporter.

Robert viene ricordato con parole molto dolci, sottolineando come fosse non soltanto un fratello maggiore, ma anche un atleta e un attore.

Il cordoglio per Robert Cormier: “Un talento straordinario”

“Aveva una passione nell’aiutare gli altri e cercava sempre di ottenere di più. Gli piacevano le serate al cinema con la sua famiglia e ammirava molto suo padre – si legge nel necrologio – Ha avuto un impatto positivo su molte persone nel corso della sua vita, sia che si trattasse di famiglia, compagni di squadra e amici. La memoria di Rob vivrà attraverso la sua passione per l’arte e il cinema, così come le sue tre sorelle che significavano il mondo per lui”.

Anche UPtv, il canale dove va in onda la serie drammatica per famiglie Heartland, ha voluto rendere omaggio al 33enne scomparso: “Robert Cormier, alias Finn di Heartland, era un talento straordinario, andato troppo presto”, scrive la rete, che posta anche una foto del giovane attore assieme ad Amber Mitchell, co-protagonista nella serie.

Non poteva mancare il ricordo di Robert Cormier da parte della serie Heartland, che ha omaggiato l’attore scomparso con un post pubblicato tramite il proprio account Instagram.

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Robert Cormier. È stato un membro amato del cast di Heartland nelle ultime due stagioni – si legge nel post – A nome del cast e della troupe di Heartland, i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia, che hanno chiesto privacy durante questo momento difficile”.

Ma quale era il ruolo di Robert Cormier in Heartland? La sua apparizione nella quindicesima stagione della serie ha infiammato i tanti fan dello show, dato che il giovane attore rappresentava un nuovo interesse amoroso per Amy, interpretata da Amber Mitchell.

Il prossimo 2 ottobre prenderà il via la sedicesima stagione di Heartland: stando alle indiscrezioni nelle nuove puntate dovrebbe esserci anche Robert Cormier.

Il 33enne è comparso anche in Designated Survivor della ABC/Netflix, Ransom della CBS e ha recitato nel ruolo di Winston per due episodi in American Gods.

Lo abbiamo poi visto nel film Firecrackers di Jasmin Mozaffari, presentato in anteprima mondiale nel 2018 al Toronto Film Festival.