Clamoroso: padre della pop star volta pagina con una giovanissima | La figlia è furiosa

Il cantante country, padre della nota pop star di fama mondiale, pare abbia definitivamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con la moglie durato ben 18 anni. E quell’anello che ufficializza il tutto potrebbe ulteriormente acuire gli attriti con la figlia…

Anche i personaggi del mondo dello spettacolo non sono esenti da dinamiche “umane” come quelle del divorzio.

Anzi. Molte star, dato lo stile di vita frenetico, sono sempre più esposte di tutti a problemi nelle loro relazioni personali.

E’ d’altronde quello che è accaduto al padre di una famosissima pop star amata in tutto il mondo, che ha deciso di divorziare dopo ben 18 anni di matrimonio dalla moglie.

Sarebbero state “differenze inconciliabili” ad allontanarli, come dichiarato dai diretti interessati, ma dietro potrebbe esserci molto di più.

Dopo soli 5 mesi dalla fine del matrimonio, infatti, il cantante country avrebbe ufficializzato il fidanzamento con la nuova, giovanissima compagna con tanto di anello con diamanti che non è di certo passato inosservato.

Come non è passata inosservata la differenza di età fra i due.

E data la “velocità” con cui l’ufficializzazione è avvenuta, sono in molti a pensare che la relazione sia nata, in realtà, proprio durante il matrimonio.

Una notizia, questa, che potrebbe acuire ulteriormente gli attriti fra l’uomo, oggi 61 anni, e la figlia.

I due si erano già allontanati, al punto di smettere di seguirsi sui social, come notato da molti fan.

Segno, questo, di quanto i rapporti si siano seriamente incrinati durante il divorzio fra i suoi genitori.

A soli 5 mesi dal divorzio il padre della pop star ufficializza con la giovanissima cantante: ecco chi è

Per scongiurare ogni possibile scoop la madre della pop star aveva specificato come già ben 2 anni prima del divorzio i due vivessero separati e in case differenti.

Un modo, probabilmente, per evitare di alimentare gossip sulle possibili nuove fiamme dell’ex marito.

Ed eccoci oggi con uno scoop non indifferente: l’uomo, infatti, si sarebbe fidanzato ufficialmente con un’artista molto più giovane di lui.

Misteriosa l’età della ragazza: ovunque, infatti, viene celata, persino sulla sua pagina Wikipedia.

Ma è palese dal punto di vista visivo come lui, di 61 anni, sia decisamente più grande di lei.

Ad alimentare ulteriormente i dubbi sulla questione e le voci sugli attriti con la figlia la foto della giovane fidanzata con un enorme anello di diamanti.

Segno, molto probabilmente, che lui abbia voluto ufficializzare il fidanzamento in modo tradizionale.

L’uomo in questione è Billy Ray, padre della famosissima cantante Miley Cyrus.

I due avevano collaborato spalla a spalla quando lei ricopriva i panni della pop star Disney Hannah Montana, da ma qualche tempo a questa parte pare che la distanza fra padre e figlia sia a dir poco siderale.

Come anticipato la causa degli attriti è stata sicuramente la separazione dalla madre, avvenuta, forse, non nel rispetto della famiglia.

O, con ogni probabilità, Miley avrà scoperto la relazione con la sua nuova fiamma: la giovanissima cantante Firerose.

La coppia aveva pubblicato insieme già l’anno scorso una canzone intitolata ‘New Day’ ed esibendosi come duo.

E’ stata indubbiamente quell’occasione professionale a portare a una grande vicinanza che, alla fine, si è tradotta in una relazione ufficiale.