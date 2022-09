Dall’Ucraina con amore: atto finale | Clamorosa svolta nella storia d’amore tra Tony e Sofiia

Le rocambolesche avventure amorose di Tony, Sofiia e Lorna ci hanno tenuto col fiato sospeso in questa estate. Eppure, non potrete neanche immaginare l’atto finale di questo Drama tutto british.

Diciamo pure che la nostra estate non sarebbe stata la stessa senza Tony, Sofiia e Lorna. Per i pochi che non conoscono uno dei triangoli amorosi più intesi della nostra contemporaneità, facciamo un brevissimo riassunto. Tony e Lorna, una coppia di Bradford con due bambine, hanno deciso di aderire al programma di ricerca dei rifugiati ucraini del governo britannico. Trovando però il processo fin troppo lento, Tony si è rivolto ai social media per offrire aiuto sin da subito.

Così Sofiia, 22enne di Leopoli, si è trasferita a casa dei coniugi Garnett. Tra Tony e Sofiia, però, è stato un colpo di fulmine, i due infatti si sono innamorati e hanno deciso di andare a vivere insieme da un’altra parte. Lorna è rimasta sconvolta, tanto da arrivare a pensare come in realtà il piano originario di Sofiia fosse trovarsi un marito e non solo un tetto sopra la testa nel Regno Unito.

Fatto sta che i due si sono dichiarati al ‘Sun’ estremamente innamorati, sperimentando un sentimento mai provato prima. “Tutto è iniziato con un mio semplice desiderio di fare la cosa giusta, mettendo un tetto sopra la testa di qualcuno che ha bisogno di aiuto, un uomo o una donna era irrilevante”, aveva raccontato Tony sempre al ‘Sun’. “Eppure, è stata proprio Sofiia ad entrare nella mia vita ed è qualcosa per cui sarò sempre grato”. A distanza di mesi, però, pare che l’idillio tra Tony e Sofiia sia finito e anche nel peggiore dei modi.

“Vladimir Putin non ci distruggerà e Tony Garnett non distruggerà me”

Insomma, l’amore eterno tra Tony e Sofiia si è gelato con i primi freddi di stagione. Tony, infatti, ha lasciato la bella Sofiia che non era più la benvenuta a casa del trentenne. Come riportato dal ‘Sun’ – che ovviamente ha trattato la notizia – Sofiia ha raccontato come il suo amato trascorresse le sue giornate a giocare d’azzardo online, mentre lei pagava la spesa e le bollette con i suoi sussidi. Ma non solo. La 22enne di Leopoli cucinava, puliva e lavava per lui, mentre Tony non faceva niente tutto il giorno.

Insomma, le speranze di Sofia di rifarsi una nuova vita nel Regno Unito con Tony sono svanite quasi subito. Lui, infatti, non solo l’ha lasciata, ma avrebbe anche chiamato la polizia due volte, quando Sofiia ha cercato di tornare a casa sua per raccogliere i propri effetti personali. La ragazza è stata anche arrestata e rilasciata.

“Lo amavo davvero e pensavo che avremmo passato il resto della nostra vita insieme, ma è cambiato. Ha sentito troppa pressione addosso”, ha spiegato Sofiia al ‘Sun’. “Anche sua madre aveva smesso di parlargli per quello che ha fatto a Lorna. Quando mi ha buttato fuori di casa, sapeva che non avevo soldi, nessun posto dove andare, nessun altro amico in questo paese. Sarà un viaggio lungo e difficile per me ora, ma ricostruirò la mia vita. Ho il cuore spezzato, credevo davvero alle sue stronzate”.