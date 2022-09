È morto il rapper Coolio: fatale un malore a casa di amici | Gangsta’s Paradise la sua grande hit

Il rapper è morto a casa di amici dopo essersi sentito male, le cause della sua morte, però, restano ancora sconosciute. Coolio aveva 59 anni e ha fatto la storia degli anni Novanta con la sua “Gangsta’s Paradise”.

Tra le tante canzoni che hanno rappresentato appieno gli anni Novanta, lasciando un segno indelebile fino ai nostri giorni, “Gangsta’s Paradise” rientra assolutamente tra queste. Il suono deciso e spezzato, breve e pungente ha conquistato intere generazioni che tra un beat e l’altro hanno intravisto la sofferenza di un uomo il cui unico destino, una volta uscito dal ghetto, è vivere una vita da gangster.

A cantare questa dolorosa confessione è stato Coolio, rapper di 59 anni che è venuto a mancare stanotte. Il leggendario rapper, il cui vero nome è Artis Leon Ivey Jr, è morto mercoledì a Los Angeles. A dare la notizia della sua morte è stato il suo manager Jarez Posey, senza specificare, però, la causa del decesso.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il manager di lunga data di Coolio, Jarez, ha raccontato al sito di gossip TMZ che l’icona del rap è andata in bagno senza più tornare. Dopo un po’ il manager, preoccupato per il troppo tempo passato in bagno, aprendo la porta ha trovato Coolio a terra, apparentemente solo privo di sensi. Avvertita la polizia, il cantante in realtà era già morto in bagno intorno alle 16:00.

La carriera di Coolio e il cordoglio dei colleghi

Per quanto tutti noi siamo legati a Gangsta’s Paradise, in realtà Coolio è stato un artista discografico multi-platino vincitore anche di un Grammy Award e il suo repertorio è davvero immenso. Iniziata la sua carriera alla fine degli anni ’80, il rapper però è diventato famoso in tutto nel 1995 proprio grazie a Gangsta’s Paradise.

La canzone, infatti, è stata inclusa nella colonna sonora del film “Pensieri Pericolosi” del 1995 con Michelle Pfeiffer. Ma non solo. Sempre grazie alla sua opera magna, Coolio è stato anche premiato come miglior performance rap solista per Gangsta’s Paradise. Gli altri successi di Coolio, però, sono stati Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin’ New) e It’s All the Way Live (Now). Pochi giorni prima della sua morte, il rapper ha pubblicato sul suo Instagram un video di un’esibizione in Texas; non ha aggiunto una didascalia al post, ma ha lasciato che il video parlasse da solo.

Il mondo del rap e dell’hip hop, però, al momento è in lutto, Coolio è stato fonte di ispirazione per tutti i suoi colleghi. Il rapper Ice Cube ha scritto sui social: “Questa è una notizia terribile. Ho assistito in prima persona alla fatica di quest’uomo per rimanere sempre ai vertici del settore. Riposa in pace”. LL Cool J ha scritto invece: “Riposa in pace, fratello mio. Amore e rispetto, Rest in power”. Ma questi sono solo alcuni dei tantissimi messaggi di cordoglio rivolti a Coolio.

Tra tutti i messaggi, non poteva mancare quello di Michelle Pfeiffer, sconvolta dalla notizia. “Ho il cuore spezzato per la scomparsa del talentuoso artista @coolio. Una vita spezzata troppo presto”, ha scritto l’attrice su Instagram. “Come alcuni di voi sapranno, ho avuto la fortuna di lavorare con lui in Dangerous Minds nel 1995. Ha vinto un Grammy per la sua brillante canzone che penso sia stata la ragione per cui il nostro film abbia avuto così tanto successo. Ricordo che lui era gentile. 30 anni dopo ho ancora i brividi quando ascolto la canzone. Mando amore e luce alla sua famiglia. Riposa in pace, Artis Leon Ivey Jr.”.