Gemelle e figlie d’arte, sapete chi sono? Mamma e papà sono famosissimi

Hanno posato in una rarissima occasione pubbica insieme alla loro famosa madre. Loro sono gemelle e hanno 13 anni, ecco di chi si tratta

Ha cinto la vita di entrambe con un braccio mentre sorridevano alle telecamere e posavano sul tappeto viola, in occasione della premier di New York del suo nuovo film. Ma se lei è abituata a stare sotto i riflettori, trattandosi di una famosissima attrice, altrettanto non si può dire delle due giovanissime ragazze che erano al suo fianco.

Si tratta nientemeno che delle figlie tredicenni, due gemelle, fotografate in una rara occasione pubblica. In virtù della loro giovane età infatti non è capitato spesso di vederle durante gli appuntamenti ed eventi mondani della madre ma questa volta si sono concesse ai fotografi e sono state immortalate proprio con lei, mostrando in tal modo tutte le loro somiglianze con la mamma.

Le due gemelle hanno genitori molto famose: ecco chi sono

Le avete riconosciute? Si tratta di Marion Loretta Elwell Broderick e Tabitha Hodge Broderick, le gemelle figlie di Sarah Jessica Parker e di Matthew Broderick, coniuge della Parker dal 1997. La coppia ha anche un terzo figlio di 19 anni: si tratta di James Wilkie Broderick, che la madre aveva portato con sè sul red carpet alla premiere di And just like that.., il reboot di Sex and the City, nel 2021. L’attrice che interpreta Carrie Bradhsaw ha deciso di portarè con sè le figlie per la prima della sua ultima pellicola intitolata Hocus Pocus 2. L’attrice è stata una delle star originali del film Disney del 1993 Hocus Pocus, considerato un classico da molti fan.

La prima foto dei tre fratelli insieme

Non è comunque la prima volta che le si vede in pubblico. Pochi mesi fa a sorpresa la Parker e Matthew Broderick avevano portato sul red carpet del loro spettacolo teatrale tutti e tre i figli; prima di allora le gemelline ma anche il figlio più grande erano stati pressochè nascosti ai riflettori. In quell’occasione erano tutti insieme e le foto dei tre fratelli hanno immediatamente fatto il giro del mondo.

Sarah Jessica Parker brought her twin daughters to the #HocusPocus2 premiere!https://t.co/NNmyj2tWIu — JustJared.com (@JustJared) September 28, 2022

La dedica al figlio per la sua nuova vita

Lo scorso anno Sarah Jessica Parker aveva scritto sui social una toccante dedica rivolta al suo primogenito. Un messaggio strappalacrime che l’attrice ha voluto scrivere pubblicamente in quello che ha definito “il tramonto della sua carriera accademica al liceo”. La Parker si è dunque rivolta a James e ha affermato: “Il punto alla fine di una lunga frase. E tutte le albe e i tramonti del suo futuro. È una pietra miliare. Non può essere completamente compreso finché non lo si vive in prima persona. Fino a quando non varcheranno la soglia del prossimo misterioso capitolo di vita. Proprio come tutti gli altri capitoli che fanno parte del romanzo epico che è la storia di un bambino e di un genitore. Tutti noi Parker-Brodericks siamo orgogliosi e commossi, e non vediamo l’ora di festeggiare il tuo diploma in arrivo. Goditi questa splendida giornata, te la sei meritata. Ti amiamo tanto, caro figlio e fratello”.