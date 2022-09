“Ne stiamo cercando una”: che cosa? | William scoppia a ridere e rivela un retroscena privato

Una signora gallese ha fatto ridere fino alle lacrime William e Kate ma ha anche fatto emergere un ‘gossip’ legato alla loro vita privata. I dettagli

In questi giorni William e Kate Middleton hanno incontrato e stretto la mano a centinaia di persone. La scomparsa dell’amata Regina Elisabetta infatti ha dato il via ad un lungo periodo di celebrazioni culminate nei funerali e nell’arco di questi giorni il nipote e la consorte hanno trascorso molto tempo a tu per tu con i sudditi, come del resto hanno fatto anche il fratello Harry ed il loro padre, Re Carlo III. Solitamente si tratta di una semplice stretta di mano e dello scambio di poche parole ma in alcuni casi la conversazione si è fatta più ‘approfondita’. Proprio come accaduto durante la loro recente visita alla Holyhead Lifeboat Station nel Galles del Nord.

Siparietto divertente di William e Kate con una signora

La coppia reale stava chiacchierando con la folla e stringendo mani fuori dalla Holyhead Lifeboat Station quando si sono ritrovati davanti una simpatica anziana che li ha salutati dicendo ‘bore da!’ che significa ‘buongiorno’ in gallese. Come riportato da North Wales Live il discorso si è spostato sui tre figli della coppia reale, il principe George, la principessa Charlotte ed il principe Louis. A tal proposito il principe William, scherzosamente, ha fatto un’affermazione che potrebbe però nascondere un fondo di verità: “Stiamo cercando una baby sitter” ha detto rivolgendosi alla signora la quale, ironicamente, ha risposto dicendo, “lo farei ma non ho denti”, facendo letteralmente scoppiare a ridere Kate e William il quale ha replicato dicendo, ‘non importa’.

William e Kate stanno cercando una baby sitter?

Un siparietto davvero divertente durante il quale la donna ha anche tenuto le mani degli “ex” Duchi di Cambridge ammettendo di aver dimenticato di portare il loro regalo, ovvero delle deliziose torte gallesi. Ma non è tutto: il principe e la principessa si stavano lentamente muovendo per salutare gli altri sudditi che aspettavano con impazienza; tuttavia la donna non aveva ancora finito la conversazione e li ha richiamati per presentarli al suo prim nipote. “Sai una cosa, ci divertiremmo molto insieme – ha detto William all’anziana – posso vedere un’amicizia in erba tra te e me”.

Primo viaggio in Galles da quando sono diventati principi del Galles

Trovandosi completamente a suo agio con la coppia reale, la donna ha persino dato una spinta giocosa a William, battendo le mani felicemente mentre lui scoppiava a ridere, prima di stringere calorosamente le sue mani intorno alle sue. Raggiante, la donna ha detto al futuro re: “Sei una persona straordinaria”, aggiungendo: ” Diana sarebbe così orgogliosa”. “È stato un piacere conoscerti – ha concluso William, – parleremo di nuovo la prossima volta che torneremo quì”. Con la salita al trono di Carlo, William e Kate sono diventati principe e principessa del Galles ed il loro viaggio è stato il primo da quando hanno ricevuto i loro nuovi titoli. D’ora in poi faranno visite più regolari nel Paese, dati i loro nuovi ruoli e si prevede che vi facciano ritorno prima di Natale.