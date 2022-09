“Prezzi mai visti prima”: l’allarme sul fronte elettricità spaventa tutti | Come stanno le cose

Nei prossimi mesi gli italiani dovranno fare i conti con nuovi aumenti sulle bollette di luce e gas, che stavolta raggiungeranno vette “mai viste prima”.

Sono le parole pronunciate all’ANSA dal direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, che ha fatto un quadro decisamente preoccupante su ciò che ci aspetta per i mesi autunnali e invernali sul fronte bollette. In vista dell’aggiornamento del prezzo dell’elettricità per il mercato tutelato, che verrà comunicato nel pomeriggio dall’Autorità, Massimo Ricci ha spiegato che gli italiani si ritroveranno di fronte dei prezzi fin qui mai visti.

Intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, Massimo Ricci ha chiarito che “indipendente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima”.

Parole che si sommano ai già numerosi allarmi sulle prossime bollette di luce e gas, che rischiano di mettere in ginocchio la maggior parte delle famiglie italiane e anche tanti esercizi commerciali, che stanno valutando l’ipotesi di alternare aperture e chiusure per reggere l’urto.

Le previsioni di Ricci spaventano gli italiani: cosa fa il governo?

“I prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale“, afferma Ricci, che poi si sofferma su quello che sembra essere l’elemento di criticità principale.

La problematica maggiormente preoccupante, secondo il direttore della Divisione Energia di Arera, “è legata anche alla coincidenza del periodo invernale in cui i consumi elettrici si sommano a quelli del gas naturale. E sappiamo che i prezzi sono alti in entrambi i settori”, dice Ricci all’ANSA.

Ma allora quali sono le soluzioni da adottare? Non si può che sperare in un intervento del Governo che venga incontro alle famiglie italiane per non far sì che questi aumenti travolgano tutto.

Ricci sostiene che con Palazzo Chigi è stata stabilita un’ottima collaborazione anche in un momento molto complicato come quello che stiamo vivendo.

“Credo dovrà continuare anche nei prossimi mesi per minimizzare i danni”, afferma il direttore della Divisione Energia di Arera, rivolgendosi chiaramente non solo al governo uscente di Mario Draghi, ma anche al prossimo esecutivo di centrodestra che sarà quasi certamente guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

I danni al Nord Stream peggiorano la situazione: si parla di sabotaggio

Nel frattempo è sempre l’ANSA a ricordare che entro metà ottobre la Commissione UE, previo raccoglimento dei pareri dei vari Governi, proporrà un aggiornamento del quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato, in modo tale da continuare a sostenere le imprese e le aziende.

Le possibilità di una ripresa dei flussi di gas russo nei mesi invernali sono state praticamente azzerate dai danneggiamenti al Nord Stream, che appaiono irreparabili e su cui aleggia l’ipotesi sabotaggio.