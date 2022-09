Dopo la morte di Elisabetta, Harry e Meghan vogliono farlo disperatamente | I retroscena della drastica decisione

La morte della Regina Elisabetta ha stravolto i piani di Harry e Meghan i quali sarebbero ora intenzionati ad intervenire ‘disperatamente’ per effettuare alcune importanti modifiche ai loro progetti

Che Harry e Meghan stiano lavorando ad una docuserie da trasmettere su Netflix e ad un libro autobiografico di memorie relative al periodo trascorso tra i reali è cosa nota. Ma ben poco si sa in merito ai contenuti dei due progetti che la coppia sta portando avanti nè tantomeno riguardo alla data prevista per la loro uscita. Certo è che il Duca e la Duchessa del Sussex hanno lavorato alla docuserie come parte di un accorudo multimilionario con Netflix mentre al libro di memorie sta lavorando soltanto Meghan insieme ad un noto ghost writer, con l’obiettivo di pubblicarlo entro i prossimi mesi anche se pare ormai molto improbabile che lo si possa trovare nelle librerie entro fine 2022.

Il tentativo disperato di Harry e Meghan dopo la morte di Elisabetta

Ebbene la recente scomparsa della Regina Elisabetta pare aver creato una sorta di terremoto in merito ai piani della coppia che, stando a quanto si apprende, starebbe cercando disperatamente di modificare il programma tv ed il libro. Harry e Meghan hanno già contribuito al processo di montaggio della serie Netflix ma dopo la morte di Sua Maestà vorrebbero ridimensionare alcuni dei commenti fatti su personaggi del calibro di Re Carlo, e non solo, secondo quanto emerge dalle fonti.

Gli ‘interventi’ ulteriori mirerebbero a modificare anche alcuni dei commenti legati alla regina consorte Camilla e ai nuovi principi di Galles, ovvero William e Kate. Una fonte ha riferito a Page Six: “Sono in corso molte conversazioni. Ho sentito che Harry e Meghan vogliono che la serie venga modificata prima della sua uscita. Mi chiedo però se non vi sia il rischio che il progetto possa addirittura essere accantonato”.

Harry vuole modificare anche il libro di memorie

Un insider ha riferito nelle scorse ore al The Sun che gli editori, Penguin Random House, hanno pagato 18,4 milioni di sterline in anticipo per il libro, ma sarebbero rimasti “delusi” dalla prima bozza perché apparentemente si concentrerebbe sui problemi di salute mentale più di quanto volessero. Hanno aggiunto che il duca di Sussex è “disperato” per “rifinire” il libro alla luce della morte di sua nonna, ma hanno avvertito che “potrebbe essere troppo tardi”. Del resto l’espolosivo libro di memorie, originariamente previsto per l’uscita a novembre, sarebbe stato già rimandato al 2023.

I rapporti di Harry e Meghan con la famiglia reale

In precedenza era stato affermato da un esperto reale che re Carlo sperava che il funerale della regina avrebbe convinto Harry e Meghan ad accettare il “ramo d’ulivo” offerto dalla famiglia, una sorta di tentativo di riappacificazione che però non sembra essere andato a buon fine. Il duca e la duchessa di Sussex sono stati visti nel Regno Unito per la prima volta dal Giubileo di platino del monarca a giugno, quando la famiglia reale si è riunita in lutto dopo la morte della regina. Si spera che il coinvolgimento pubblico della coppia negli eventi recenti mostri loro che c’è ancora un posto all’interno della famiglia se dovessero abbracciare il senso del dovere e del servizio loro conferito. Ma le tensioni e le fratture all’interno della famiglia al momento rimangono e questo potrebbe significare, per Harry e Meghan, essere cancellati dalla storia reale.