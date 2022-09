GF Vip, è Gegiagate: siamo davanti ad un nuovo caso Mark Caltagirone? | La smentita del fidanzato

Problemi di cuore ieri al Grande Fratello per Gegia, fidanzata da 5 mesi con un misterioso ragazzo turco conosciuto in aeroporto.

Al Grande Fratello Vip l’amore la fa padrona, lo abbiamo visto in tutti questi anni di flirt, baci, abbracci e anche figli una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. Con l’amore libero, poi, si era vertiginosamente alzata l’asticella e abbassata la poca tolleranza di un pubblico che, che che se ne dica, sa ancora riconoscere cosa è trash e non accetta passivamente tutto quello che la tv propina.

Fatto sta che una delle dinamiche più ricercate dagli autori, e dallo stesso Alfonso Signorini, è l’amore, meglio se contrastato è complicato. Una storia d’amore turbolenta, infatti, ci tiene molto più volentieri incollati allo schermo del nostro televisore, potremmo anche azzardare che ci provoca un sussulto al cuore.

Ma cosa fare in caso di amori inesistenti? Abbiamo fatto ormai gli anticorpi televisivi nel 2019, quando non sapevamo cosa fosse il Covid e il problema più cogente dell’Italia in quella calda primavera era scoprire la verità su Pamela Prati e il presunto Mark Caltagirone.

In quell’occasione si era scoperto, ma non è mai stato chiarito del tutto, che Pamela Prati fosse vittima di catfish e che Mark Caltagirone non era mai esistito. Ora, sulla falsariga di ciò che è stato il Pratigate, si potrebbe innescare proprio un meccanismo simile all’interno della casa e questa volta non ai danni della Prati. Gegia ieri in puntata, infatti, ha parlato del misterioso uomo turco conosciuto in aeroporto e con cui è fidanzata da 5 mesi.

Tuttavia, la vippona non poteva di certo immaginare – o forse si? – l’amara verità portata a galla proprio dal Grande Fratello che ha deciso di mettere alla berlina Gegia, forse solo troppo ingenua.

Quando l’amore non esiste: il triste epilogo della relazione di Gegia

Prima della rivelazione di iera sera, Gegia aveva raccontato al GF la sua storia d’amore paritcolare: “Prima di conoscere Mehmet, pensavo solo a mio padre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato, mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando”, ha detto la vippona emozionata al ricordo di quell’incontro.

“Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49. Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook. Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto” – ha specificato poi Gegia facendo storcere il naso ai più smaliziati – “Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio”.

Insomma, fin da subito si è sollevato più di un dubbio rispetto a Mehmet, il presunto fidanzato di Gegia. A questo punto però è intervenuto a gamba tesa Alfonso Signorini che insieme a Giulia Salemi ha comunicato all’attrice che “Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato”. Insomma, Mehmet avrebbe smentito la storia d’amore con Gegia. Ma siamo solo agli inizi del Gegiagate, Signorini infatti ha promesso alla vippona che dalla Turchia le avrebbe portato Mehmet in Italia.