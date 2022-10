Da Londra a New York in 80 minuti | Dentro l’aereo supersonico Hyper Sting

Di recente è stato rivelato un design tutto nuovo per il jet supersonico Hyper Sting che supererà in velocità il leggendario Concorde attraversando gli oceani in poche decine di minuti

Viaggiare oltre oceano non è sempre una ‘passeggiata’ in particolare per chi non ama trascorrere lungo tempo a bordo di un aereo. Ma in un futuro non lontano le cose potrebbero cambiare, tanto da consentire ai turisti di spostarsi dall’Europa agli Stati Uniti in una manciata di minuti. Solo utopia? Non proprio: da tempo si lavora infatti al progetto di un nuovo jet supersonico che, una volta pronto, supererà sia in dimensioni che per velocità di punta raggiungibile il mitico Concorde.

E di recente ne è stato svelato un nuovo design: il jet si chiama Hyper Sting e ad oggi si tratta del progetto di un aereo che potrebbe portare i passeggeri da Londra a New York in soli 80 minuti, toccando una velocità di 2.486 miglia orarie (circa 4000 km/h), il doppio della velocità che il Concorde poteva raggiungere. Misurerà 328 piedi con un’apertura alare di 168 piedi, dunque il doppio delle sue dimensioni.

Il super jet grande il doppio del Concorde: ospiterà 170 passeggeri

Il designer spagnolo Oscar Viñals, dietro i modelli recentemente diffusi, ha affermato che 170 passeggeri potrebbero godersi il viaggio a bordo dell’Hyper Sting. “Concorde era un macchinario brillante, un nobile esperimento, ma metteva troppe emissioni nell’ambiente, troppo rumore nelle nostre comunità ed era troppo costoso da usare”, ha detto Viñals a The US Sun.

“Una nuova era del volo supersonico potrebbe essere dietro l’angolo, ma ci sono sfide da superare quando si tratta di volare più velocemente della velocità del suono. Oggi ci sono alcuni progetti per una nuova era di voli supersonici provenienti da diverse iniziative private e pubbliche, alcuni di questi sono a buon punto e potrebbero diventare in pochi anni un vero e proprio concept”. Viñals ha aggiunto che il nome Hyper Sting è influenzato dalla forma dell’aereo. “La fusoliera avrebbe la forma di un ‘grande pungiglione’ con un ‘naso’ molto affilato, che avrebbe la funzione di controllare il flusso d’aria anteriore per ridistribuirlo sulla parte centrale e sulle ali”.

Come funzionerà Hyper Sting

Da quando l’ultimo Concorde è stato ritirato nel 2003, dopo 27 anni di servizio, non c’è più stato alcun aereo di linea supersonico commerciale. Si è trattato di un progetto rivoluzionario britannico e francese ma i biglietti ad alto costo, il basso numero di passeggeri, il forte rumore ed i noti problemi di sicurezza hanno fatto sì che ne venisse scritta la parola fine.

Ora le cose potrebbero cambiare: Hyper Sting sarà, se verrà realizzato, alimentato a velocità incredibili da due motori a reazione, a loro volta alimentati da un piccolo reattore nucleare. E richiederà anche l’uso di un reattore nucleare a fusione fredda. Questa fonte di energia teorica consente reazioni nucleari a temperatura ambiente e produce enormi quantità di energia elettrica. Hyper Sting è l’ultimo progetto del designer spagnolo Oscar Vinals, che in precedenza aveva svelato i piani per gli aerei di grandi dimensioni Sky Whale e Big Bird. Ma con questa idea, sta ridimensionando le sue ambizioni. Tuttavia, spera che il concetto possa aiutare a riportare in auge l’era dei viaggi ultraveloci.