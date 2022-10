“Ero attratto da lei”: padre rivela di aver sposato la figlia | Le conseguenze sono durissime

Una storia di amore incestuoso è venuta alla luce con drastiche conseguenze per un papà, il quale ha rivelato di aver deciso di sposare la sua stessa figlia perchè innamorato di lei

“L’amavo e ne ero attratto”. Sono parole che potrebbero essere riconducibili a tante coppie innamorate o al termine di una relazione ma che, nella storia che andiamo ad

affrontare, riguardano una storia d’amore incestuoso tra un padre e la sua stessa figlia biologica. Una vicenda che, una volta venuta alla luce, ha avuto delle conseguenze

drastiche e durissime per il padre ‘innamorato’ il quale soltanto dopo ha preso coscienza di quello che ha fatto ammettendo di aver sbagliato.

Per affrontare questo caso bisogna però fare un salto indietro nel tempo al 2018, quando i due decisero di convolare a nozze non molto tempo dopo essersi conosciuti. Infatti Travis Fieldgrove, questo il nome del papà oggi 42enne, conobbe la figlia Samantha Kersher, oggi 21enne, quando lei aveva 17 anni. Fu la madre a rivelare a sua figlia chi fosse suo padre e lei decise di cercarlo ed incontrarlo.

Relazione incestuosa: papà conosce la figlia e se ne innamora. Le conseguenze

I due hanno così iniziato a frequentarsi come padre e figlia ma ben presto si sono resi conto di provare qualcosa in più di un legame genitore-figlio. Quella che stava nascendo

tra Travis e Samantha era, come da loro stessi raccontato, una vera e propria attrazione sentimentale e fisica che ha generato una relazione amorosa ‘clandestina’. Un caso di

incesto che la coppia ha però in seguito deciso di rivelare pubblicamente annunciando l’intenzione di consolidare il loro legame sposandosi. Il matrimonio è stato, come

sottolineato in precedenza, celebrato nel 2018 ma le conseguenze non si fecero attendere. Del resto il 42enne e la 21enne avevano annunciato la data delle nozze su Facebook

lasciando costernati amici e parenti e portando le autorità ad intervenire. Il matrimonio venne infatti considerato nulla poichè illegale, dal momento che non è assolutamente

consentito sposarsi tra consanguinei.

L’esame del DNA ha tolto ogni dubbio: sono padre e figlia

Inizialmente Travis ha negato di essere il padre di Samantha ma le forze dell’ordine hanno avviato opportuni accertamenti effettuando una serie di test del DNA che, senza ombra di dubbio, hanno rivelato il legame di sangue: i due erano papà e figlia. A quel punto Fieldgrove è stato immediatamente arrestato, interrogato, condannato e chiuso in prigione.

Fu in quell’occasione che rivelò di averla conosciuta quando lei aveva 17 anni, di aver iniziato a frequentarsi come papà e figlia e che in seguito sarebbe nata un’attrazione

fisica.

I due avrebbero, lo sostiene la polizia americana nei suoi report, diversi rapporti fisici e pare che si sia anche creata una sorta di ‘competizione’ della Kersher con

le sue sorellastre. Anche la 21enne è stata arrestata e condannata a 20 giorni di prigione mentre il padre è rimasto rinchiuso per 2 anni e recentemente è tornato in libertà, ammettendo di aver commesso un grave errore.

“Il carcere è stata una rivelazione”

Sia l’uomo che la giovane, che hanno vissuto tra la contea di Adams, nel Nebraska, e nella vicina contea di Hall, hanno compreso il loro errore ed il fatto che una relazione di quel tipo fosse sbagliata. Travis in particolare ha rivelato che trascorrere tutto questo tempo in prigione gli ha dato modo di riflettere: il carcere, dunque, è stato una sorta di rivelazione che gli ha fatto capire come orientare la sua vita d’ora in avanti.