Morte Regina Elisabetta, Harry lo ha saputo solo tre ore dopo: perché?

Il certificato di morte della Regina Elisabetta rilasciato di recente afferma che Sua Maestà è deceduta alle 15:10 dell’8 settembre, ben prima che Harry si imbarcasse su un volo per Balmoral dopo aver appreso che non stava bene

A distanza di ormai alcune settimane dalla scomparsa della Regina Elisabetta continuano ad emergere nuovi retroscena, alcuni dei quali decisamente ‘misteriosi’ in merito alle modalità con le quali la famiglia reale è stata informata della triste notizia. Ed in particolare i media britannici si stanno concentrando su Harry, alla luce della diffusione del certificato di morte ufficiale dela sovrana diffuso negli ultimi giorni, nel quale viene confermato che il giorno della sua scomparsa, il decesso è sopraggiunto alle 15:10.

Poche ore prima i medici avevano espresso preoccupazione per la sua salute ed i reali hanno raggiunto in tempi rapidi la residenza di Balmoral per essere al suo fianco nelle ultime ore della sua vita. Harry si trovava per caso nel bel mezzo di un mini tour tra Germania e Regno Unito quando la salute della monarca è peggiorata: tuttavia è riuscito ad arrivare a Balmoral solo alle 20 con un volo in jet privato per Aberdeen, lasciando l’aeroporto di Luton alle 15:35, oltre due ore dopo la morte della Regina.

Decesso di Elisabetta, il certificato di morte e la comunicazione ad Harry

L’annuncio ufficiale della sua morte è arrivato alle 18:30 di quel giorno: il Daily Mail ha riferito che i funzionari del palazzo affermano che re Carlo ha detto personalmente a Harry la triste notizia solo cinque minuti prima del resto del mondo. Si ritiene che all’inizio della giornata, Carlo avesse detto sia ad Harry che al figlio maggiore, il principe William , di recarsi a Balmoral poiché la loro nonna era gravemente malata. Ciò ha portato alcuni a chiedersi perché Harry abbia appreso della sua morte tre ore dopo, anche se non è chiaro quanto fosse facilmente contattabile in quei difficili momenti.

La ricostruzione dei fatti

Il giorno della morte della regina, Harry e Meghan avrebbero dovuto apparire ai WellChild Awards a Londra. Nei giorni precedenti erano già stati a Manchester e Dusseldorf. Alle 12:35 dell’8 settembre, una dichiarazione è stata rilasciata da Buckingham Palace in cui si afferma che i medici erano preoccupati per la salute della regina e che era sotto controllo medico. 15 minuti dopo, una dichiarazione affermava che l’attuale re Carlo e la regina consorte Camilla sarebbero partiti per stare con la regina e anche il principe William sarebbe andato a Balmoral. Avrebbero raggiunto la residenza nel primo pomeriggio mentre Anna era già accanto alla madre.

Subito dopo le 13:30 è stato annunciato che anche il principe Andréj, il principe Edoardo e Sophie Wessex avrebbero raggiunto Balmoral. Pochi minuti dopo, è stato riferito che Harry e Meghan avrebbero cambiato i loro piani in modo che Harry andasse a Balmoral. È stato riferito che Harry avrebbe preso lo stesso aereo dalla RAF Northolt dei suoi parenti reali, ma invece ha viaggiato su un jet privato. “Harry era così impegnato a cercare di portare Meghan a Balmoral e a remare con la sua famiglia che ha perso il volo” ha affermato una fonte al Sun. Il volo della RAF che ha portato William, Andrew, Edward e Sophie ad Aberdeen è partito da Northolt alle 14:39, pertanto non sono arrivati ​​​​al fianco della regina prima della sua morte (sono giunti dopo le 17).

Cosa ha fatto Harry

Harry si è imbarcato sul volo G-LEAX all’aeroporto di Londra Luton ed è partito per Aberdeen alle 17:35 – il suo volo è atterrato alle 18:47. Alle 18:30, Buckingham Palace ha annunciato formalmente la morte della regina dicendo che era morta pacificamente quel pomeriggio. Secondo il Daily Mail, i funzionari del palazzo affermano che Charles è stato in grado di contattare suo figlio alle 18:25 per comunicargli la triste notizia, cinque minuti prima che il resto del mondo fosse informato. Alla fine Harry è stato condotto attraverso i cancelli di Balmoral intorno alle 20:00, quasi cinque ore dopo la morte della regina. Resta dunque il mistero sul perchè non lo abbia saputo prima di quell’ora.