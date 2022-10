Dentro alle suite orbitanti dell’hotel Hilton: il turismo spaziale diventerà realtà?

Hilton è stato annunciato come hotel partner ufficiale di Voyager Space: il progetto prevede la costruzione di una stazione spaziale privata che entri in funzione nel 2027

Dal 2027 sarà possibile ‘soggiornare’ in una suite che orbita attorno alla Terra. All’interno di una vera e propria stazione spaziale-hotel che verrà appositamente costruita per ospitare clienti privati che vorranno provare l’ebbrezza di trascorrere del tempo nello spazio. Il maxi progetto vede il coinvolgimento di Hilton, annunciato come hotel partner ufficiale di Voyager Space e prevede la costruzione di Starlab, una stazione spaziale privata con il finanziamento del braccio commerciale della NASA.

Un vero e proprio passo avanti per arrivare a trascorrere ‘le vacanze nello spazio’. Starlab verrà mandata nell’orbita bassa della Terra (LEO), e sarà una delle quattro stazioni spaziali private in fase di sviluppo attraverso il Commercial LEO Destinations Program della NASA, che sta cercando sostituzioni per la ISS dopo che verrà dismessa nel 2030.

Un hotel di lusso nello spazio? Il progetto di Hilton e Nasa

Hilton è stato scelto per aiutare a costruire alloggi per l’equipaggio e spazi comuni: Starlab avrà spazio per un massimo di quattro astronauti alla volta. L’hotel spaziale sarà probabilmente utilizzato inizialmente da astronauti professionisti, ma il fatto che la nota catena di alberghi sia parte attiva nel progetto apre le porte all’idea del turismo spaziale che sembra essere oggi più che mai sempre più possibile.

Del resto la corsa allo spazio è già in corso con Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX ed altri che stanno testando nuove tecnologie e verificando la fattibilità di rendere i viaggi spaziali per privati una routine. L’idea di un hotel potenzialmente lussuoso rende ancora più allettante questa prosettiva. Hilton non è totalmente estranea allo spazio, essendo diventata nel 2020 la prima compagnia di ospitalità a partecipare alla ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti hanno utilizzato il primo forno spaziale al mondo per cuocere i biscotti DoubleTree by Hilton mentre erano in orbita, il primo cibo cotto nello spazio.

I progetti per fare le vacanze nello spazio

Nel 2021 Voyager e la sua società operativa Nanoracks hanno ricevuto dalla NASA 160 milioni di dollari per la stazione spaziale Starlab. Il CEO e presidente di Voyager Space Dylan Taylor ha promesso che Starlab sarà più di una semplice destinazione. “Sarà un’esperienza resa infinitamente più unica e artistica dall’infusione di innovazione, competenza e portata globale del team Hilton”, ha affermato.

Entro una manciata di anni potrebbe addirittura essere possibile scegliere tra diversi hotel spaziali. Per esempio è noto il progetto di costruzione della stazione Voyager, che dovrebbe iniziare nel 2026 per accogliere i primi ospiti nel 2027, i quali verranno trasportati avanti e indietro a bordo della navetta SpaceX. Il nuovo hotel assumerà la forma di una ruota panoramica, prendendo ispirazione dall’iconico film di fantascienza 2001: Odissea nello spazio.