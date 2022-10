Domenica In, Enrico Brignano e Flora Canto ospiti emozionati e con le lacrime agli occhi

Tra i tanti ospiti della nuova puntata di “Domenica In” i più attesi in studio sono Enrico Brignano e Flora Canto, i neo sposi sono pronti a raccontarsi nel salotto televisivo di zia Mara.

Enrico Brignano e Flora Canto saranno oggi ospiti in studio della nuova puntata domenicale di “Domenica In“, condotto sempre dalla leggendaria Mara Venier. Tuttavia, il focus della loro intervista con Zia Mara non saranno gli impegni lavorativi, i due infatti sono coppia fissa nello show del comico “Un’ora sola vi vorrei” su Rai 2. Parleranno piuttosto del loro giorno speciale e tanto atteso.

Dopo due figli, Martina e Niccolò, Enrico e Flora hanno deciso di convolare a nozze lo scorso 30 luglio, nella splendida location affacciata direttamente sul mare, l’hotel “La Posta Vecchia” a Palo Laziale, Ladispoli. Così i neo sposi Enrico e Flora, oltre a ripercorrere le tappe più importante della loro storia e carriera, parleranno anche del matrimonio da favola e dell’emozioni incontenibili che hanno contraddistinto quella giornata.

La coppia, infatti, sta insieme dal 2014, ma ha voluto aspettare un po’ prima di sposarsi, un’attesa però ben ripagata. Enrico e Flora sono più innamorati che mai e sono pronti per la loro nuova vita da marito e moglie, sempre insieme, mano nella mano, malgrado un grande dolore. Enrico Brignano non ha mai fatto mistero di aver avuto un legame speciale con suo padre scomparsi 11 anni fa.

Proprio per questo, il comico ha sentito tantissimo la sua mancanza e ha deciso di pubblicare sui social una lettera: “Io e Flo ci siamo sposati quattordici giorni fa, sì sì un bel matrimonio anche a detta degli altri. Lei bellissima, io avevo il cuore in gola…in tuo onore sono entrato col pulmino Volkswagen che avevi tu, sì per averti più vicino“. Sicuramente anche oggi Enrico Brignano avrà modo di omaggiare il padre, proprio come è successo a “Verissimo” qualche settimana fa.

Enrico Brignano e Flora Canto a “Verissimo” a stento trattengono l’emozione

Prima di “Domenica In”, Enrico e Flora sono stati ospiti anche di Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato 17 settembre. Ovviamente, l’argomento centrale dell’intervista è stato anche in questo caso il loro matrimonio. Flora era visibilmente emozionata, tanto che a stento riusciva a parlare. Ogni immagine e video di quel giorno, infatti, era accompagnata da una Flora commossa e tanto felice.

“Aspetta, parla tu”, ha anche detto ad un certo la Canto, che a stento riusciva a trattenere le lacrime, a suo marito. Insomma, ripercorrere quella giornata è stata un’emozione così intensa e bella che entrambi si sono lasciati andare alla gioia di quel momento così magico per entrambi.

“Non pensavo mi cogliesse un’emozione così grande”, ha spiegato il comico alla Toffanin, mentre Flora si asciuagava le lacrime. “Data la mia età e il mestiere che faccio, pensare di andare all’altare con due bambini, con la prova già esistente, viva, in carne ed ossa dell’amore e tenerli in braccio. Sposarsi in quel momento lì, credo sia qualcosa che non può essere detto. Può solo essere provato”