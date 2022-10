L’addio di Marco Bellavia ha scoperchiato il vaso di Pandoria dell’ipocrisia all’interno della casa del Grande Fratello. Ora, però, qualche vippone rischia davvero grosso.

Malgrado il comunicato social della pagina ufficiale del Grande Fratello Vip parli di un abbandono volontario del gioco da parte di Marco Bellavia, volto della fascia pomeridiana targata Mediaset degli anni 80 e 90, Davide Maggio avrebbe fatto trapelare l’indiscrezione bomba secondo cui Bellavia non sarebbe stato più ritenuto dagli stessi autori del reality idoneo al gioco. Così sarebbe stato costretto a lasciare il Grande Fratello prima del tempo.

Bellavia, infatti, era questa settimana in nomination con Giovanni Ciacci e Giale ed era molto probabile che proprio Marco venisse salvato dal pubblico che ha sin da subito empatizzato con lui, a differenza dei vipponi che sono sensibili e attenti al dolore finché è autoreferenziale. Fatto sta che ieri, come hanno scritto molti utenti – anche famosi – sotto le pagine social del GF, si è scritta una bruttissima pagina del Grande Fratello che non è altro che lo specchio della nostra società.

Chi viene ritenuto “strano” viene ostracizzato, per nulla compreso e bullizzato perfino da chi ha affrontato l’emarginazione e il dolore e sa benissimo quindi di cosa si sta parlando. Sia Giovanni Ciacci che Carolina Marconi, insomma, non hanno per nulla fatto una bella figura. Hanno additato Marco come un patetico che si piange addosso e che avrebbe fatto meglio ad andarsene se prende psicofarmarci.

Possiamo benissimo dire, quindi, dire che se è vero che è tutto amplificato una volta varcata la porta rossa, l’educazione e l’empatia non solo non sono entrate insieme ai vipponi, ma sono state dimenticate a favore di show e spettacolarizzacione del dolore a tutti i costi, in una sorta di “Signore delle mosche” 2.0. Ma oltre a Ciacci e alla Marconi, un’altra vippona si è resa protagonista di atteggiamenti da vera bulla nei confronti di Marco Bellavia. E ora rischia davvero grosso.

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi del Lazio?

Quando non si parla delle sue presunte vicende amorose che fanno da eco al mai troppo compianto Pratigate, si parla della cattiveria riservata da Gegia nei confronti di Marco Bellavia. All’interno della casa l’ormai ex vippone aveva trovato conforto solo in Antonella Fiordelisi, l’unica concorrente ad avergli dato sostegno con tanto fastidio da parte di Gegia che si è intromessa per dividere i due.

Ma non solo. Ieri, prima che venisse comunicato il suo abbandono, Gegia aveva avvicianto Marco dicendogli: “Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare”.

Insomma, Gegia sarebbe laureata in psicologia e iscritta all’albo degli psicologi del Lazio. Proprio per questo, molti sul web si sono scagliati contro la comica per il poco tatto dimsotrato proprio da lei. quando Marco ha provato a raccontare a lei – in quanto psicologa – la sua storia, chiedendo anche la radiazione dall’albo. “Io e altre persone che fanno divulgazione sulla salute mentale stiamo facendo un esposto all’ordine deontologico regione Lazio per radiarla dall’albo”, ha fatto sapere sui social Veronica Satti, ex concorrente del GF, entrata nella casa con una situazione clinica simile a quella di Bellavia.