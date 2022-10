Li hanno scaricati | La drastica decisione di Harry e Meghan dopo il rientro negli States

Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero preso una decisione drastica probabilmente legata ad un recente calo della loro popolarità

Non lavoreranno più con loro. Sono ore di grandi cambiamenti per Harry e Meghan, rientrati nella tranquillità della loro casa Californiana dopo un periodo non facile trascorso in Europa. La morte della regina Elisabetta del resto ha creato una sorta di terremoto interno alla famiglia reale ed il Duca e la Duchessa di Sussex ne hanno subito le conseguenze con Harry che, pur partecipando ai funerali ed incontrando i sudditi, si è trovato giorno dopo giorno sempre più isolato dai suoi parenti e Meghan che non ha nemmeno potuto raggiungere la sovrana per rimanere al suo capezzale.

Harry e Meghan, la drastica decisione dopo il rientro negli Stati Uniti

Tornati negli Stati Uniti però i due si sono trovati a dover affrontare altri problemi: intervenire sulla docuserie Netflix e sul libro di memorie per apportare alcuni cambiamenti a seguito del decesso di Sua Maestà e dell’insediamento di Carlo al trono. E, come emerso nelle ultime ore, abbandonare la loro agenzia di pubbliche relazioni, con sede negli Stati Uniti, che li aveva aiutati ad iniziare una nuova vita nel Paese. Sunshine Sachs, questo il nome della società ubicata a New York, ha rappresentato la duchessa del Sussex sin dal periodo nel quale lavorava come attrice.

E dopo che nel 2020 si sono dimessi da reali senior li ha supportati, dal punto di vista dell’immagine e del supporto, a creare contatti chiave nel Paese ed iniziare, passo passo, a guadagnare popolarità anche negli Usa. Pare che la decisione sia stata presa proprio in seguito ad un drastico calo di popolarità della coppia e che ora sarà la loro fondazione di beneficenza Archewell ad occuparsi di questo ‘lavoro’.

Meghan aveva già deciso di ‘rompere’ con la società?

I rapporti di Meghan con la società erano stretti, sia con il partner senior dell’azienda Keleigh Thomas Morgan, sia con l’addetto stampa, che venne persino invitato al matrimonio di Harry e Meghan nel maggio 2018. Dunque non deve essere stata una decisione presa a cuor leggero. Questo è davvero un grosso problema per Meghan. Ritiene di non aver più bisogno di pagare un sacco di soldi a un’azienda esterna per fare PR per lei e Harry” ha affermato una fonte.

Mentre secondo altre voci la separazione non sarebbe stata inattesa: “Quando Sunshine Sachs iniziò a lavorare con il Duca e la Duchessa, il piano era sempre che fosse temporaneo fino a quando non fosse stato possibile creare un team interno a tempo pieno. Dopo essere stati assunti, Sunshine Sachs ha lavorato al loro fianco per aiutare la transizione. Tutte le parti sono in buoni rapporti e il lavoro di consulenza periodica continua”. Sui social in tanti hanno commentato la nuova notizia riguardante l’ex coppia reale, reagendo anche con ironia: “In realtà era in ritardo con i pagamenti e, dopo che hanno finalmente ricevuto i soldi, l’hanno lasciata”, ha commentato un utente.