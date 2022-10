Avete mai visto l’hotel più grande del mondo? Ecco dove si trova | Immagini incredibili

Non indovinerete mai dove si trova l’hotel più grande del mondo e soprattutto la sua bellezza unica e inarrivabile.

Nato da un’idea di un celebre uomo d’affari cinese, Lim Goh Tong, il First World Hotel & Plaza è entrato nel Guinness dei Primati per essere l’hotel più grande del mondo.

Situato sulla cima del monte Ulu Kali, in Malesia, la maestosa struttura fa parte del Genting Highlands, dove l’attrazione turistica principale è il Resorts World Genting, un resort collinare con casinò e parchi a tema.

L’hotel più grande del mondo

L’hotel fa parte della Las Vegas del continente asiatico. È l’hotel più grande del mondo: include la bellezza di 7.351 camere in due torri colorate. Si trova nelle Genting Highlands, sulle montagne di Titiwangsa, vicino alla foresta pluviale tropicale, quindi relativamente lontano dalla città.

L’ingresso è caratterizzato da un cortile in stile spagnolo, e il sito ha una piazza di 50 mila metri quadrati ed include enormi centri commerciali, casinò, caffè, bar e una lobby a tema giungla. Quindi, se mai doveste soggiornare in questo lussuoso hotel, il divertimento è assicurato! Ci sono molte piscine, sia per adulti che per bambini, i quali avranno l’occasione di provare l’ebbrezza della Watersplash, una piscina ideata specificamente per i più piccoli. Potrete anche fare un salto nel parco a tema con montagne russe colossali e il primo simulatore di caduta libera dell’Asia.

L’hotel include anche un campo da golf, dei campi da tennis, un cinema e una palestra. Ogni settimana si tengono spettacoli di magia e musica nel teatro o a Times Square, anche se non si tratta di quella originale. Però qui potrete ammirare le repliche della Statua della Libertà e della statua dell’Oscar. I resort e i casinò sono le attrazioni più apprezzate dai turisti. Ma l’aria frizzantina e gli ettari di foresta pluviale incontaminata sono le peculiarità migliori di questo suggestivo luogo.

Poiché nella altri parti della Malesia il gioco d’azzardo è illegale, questa città è diventata un punto di ritrovo per gli amanti dei casinò. Il complesso di Resorts World Genting con le torri multicolori del First World Hotel è a tre stelle ma ospita altri sei hotel, tra cui due hotel a 5 stelle, il Genting Grand Hotel e il Crockfords. Il resort può quindi ospitare i viaggiatori con una capienza massima di 10.485 camere, un numero impressionante per un luogo come questo situato in cima a una montagna. Dal 2005 detiene il titolo di Guinness World Records per l’hotel più grande del mondo per numero di camere.