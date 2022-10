Caro bollette, ecco come risparmiare | Tutti i trucchi dalla lavatrice al frigorifero

Il caro bollette è davvero un problema per tutti. Arrivare a fine mese ormai è un’impresa per le famiglie italiane: ecco qualche trucchetto per risparmiare, dal frigo alla lavatrice.

Come risparmiare e pagare meno le bollette? Ecco i nostri consigli utili.

Lavorare in casa, vivere in casa, oggi han costo maggiore. Scatta l’aumento delle bollette, dalla luce al gas, e la paura è che non si possa arrivare a fine mese. Vuol dire che il prezzo per i clienti del mercato tutelato sale del 59% ovvero che si pagheranno 66 cent al kilowatt per ora. Più del doppio rispetto allo scorso anno quando l’aumento era stato del 30%. Insomma la bolletta sarà un salasso. L’Arera e il Governo cercano di arginare questo assurdo fenomeno.

Quanto costeranno le bollette?

Il costo delle bollette, con questi rincari, sarà davvero elevato per cui bisognerà adeguarsi e iniziare a risparmiare. Secondo i calcoli di Facile.it, riportati dal quotidiano il Messaggero, al netto di stato di manutenzione, uso e tipo di apparecchio, si può fare un elenco di elettrodomestici presenti in casa, del loro consumo e di quanto gravano sulla bolletta.

Il frigorifero, ad esempio, che è quello che tutti hanno in casa e non è mai spento consuma anche 1 euro al giorno. Potrebbe essere meno della metà la spesa per chi invece ne ha uno di livello efficiente. Il forno invece costa tra i 46 e i 73 centesimi: per cui la cottura con questo elettrodomestico deve essere un tantino limitata. Andiamo a vedere invece gli altri elettrodomestici più utilizzati quanto ci costano.

Lavare i panni è diventato un lusso? Possiamo stare attenti e usare la lavatrice nelle fasce serali e notturne, oppure nei weekend. Ma quanto ci scosta? Tra i 53 e gli 88 centesimi, Anche per la lavastoviglie il costo è il medesimo. L’elettrodomestico meno caso che abbiamo in casa? La televisione. La nostra cara e vecchia amica e compagna ci costa dai 3 ai 12 centesimi per due ore di visione. Meglio impegnarci in altro e magari utilizzarla all’occorrenza.

Altri piccolo elettrodomestici di uso quotidiano? Il phon ha un costo di 22 centesimo; il tostapane di 5 se utilizzato per 5 minuti. Anche se in inverno non la utilizziamo l’aria condizionata costa dai 40 ai 69 centesimi, non tantissimo insomma rispetto agli altri elettrodomestici che utilizziamo più spesso. Il router wi-fi, che ovviamente abbiamo perennemente acceso, costa fino a circa 13 cent al giorno. Mentre caricare il cellulare costa pochissimo: o,oo3 centesimi.