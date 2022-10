Compie 71 anni ed è sempre stupenda: la riconoscete da ragazzina? Ecco chi è

Nonostante abbia da poco superato 70, rimane una delle icone indiscusse in fatto di musica: riconoscete questa bellissima cantante?

Il tempo scorre per tutti, si sa, ma ci sono alcuni trucchi per far sì che i suoi segni pesino il meno possibile: puntare sulla memorabilità! La cantante in questione, infatti, è una vera icona nel mondo della musica e, nonostante abbia compiuto 71 anni, rimane sempre incredibilmente bella…

In quest’immagine era soltanto una ragazzina, eppure in molti la riconoscerebbero a prima vista. Se però non ci siete ancora arrivati, vi riveliamo qualcosa. Parliamo di una donna forte, destinata a diventare leggendaria anche perché figlia di un famosissimo attore americano.

Sin da giovanissima, ha fatto coppia fissa con un altro cantante di origini pugliesi, con cui ha condiviso non solo il suo provato, ma anche tutta la sua carriera: l’intesa tra loro, infatti, era così forte che hanno dato vita ad un connubio artistico perfetto, tutt’oggi solido e leggendario.

Avete capito di chi stiamo parlando?

71 anni e non sentirli: ecco chi è la cantante immune ai segni del tempo

Ebbene sì, oggi la mitica Romina Power ha compiuto ieri 71 anni e rimane bella come allora! I suoi lunghi capelli biondi e la sua voce soave sono da sempre il suo marchio di fabbrica e, nonostante lei e Albano non siano più una coppia, continuano ad essere sempre il duo più amato della loro generazione.

La cantante, nonostante abbia sempre goduto di grande successo per via della sua florida carriera, ha passato anche dei momenti estremamente difficili nel corso della sua vita. In primis, ha perso suo padre Tyrone a soli 6 anni.

Quello con Albano Carrisi è stato poi un grande amore, tant’è che ben quattro figli ne sono stati il frutto: parliamo di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Un tragico evento però ha messo a dura prova il loro rapporto, tanto da spingere i cantanti a prender strade diverse.

La figlia maggiore, Ylenia, scomparve nel nulla a New Orleans nel 1994 e, se dopo un po’ Albano perse le speranze sulla possibilità di ritrovarla, Romina è sempre stata convinta che fosse viva e potesse nuovamente tornare a casa. Una vicenda che ha profondamente segnato l’ormai ex coppia, che tenta di tenere a bada il perenne dolore tra lavoro costante e l’ amore dei figli.

Albano si è così legato a Loredana Lecciso, con cui Romina ha sempre avuto un rapporto ambiguo e controverso: e voi che ne pensate? Albano avrà voltato pagina o c’è ancora amore con Romina?