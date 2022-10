È morta l’Apache Sacheen Littlefeather | Ecco chi è stata la donna che sfidò l’Academy 49 anni fa

L’Apache Sacheen Littlefeather era sul palco degli Oscar nel 1973 come segno di protesta da parte di Marlon Brando, premiato come miglior attore per il film divenuto un seguito un cult “Il Padrino”.

49 anni fa la patina luccicante dell’Academy venne squarciata da Marlon Brando, attore problematico e difficile da ingarbugliare. La sua splendida interpretazione di Don Vito Corleone gli valse l’Oscar come migliore attore protagonista nel 1973 per il film cult, diretto da Francis Ford Coppola, “Il Padrino”.

Eppure, Brando decise di rifiutare il riconoscimento più importante della settima arte e lo fece con un atto “politico” che fece infuriare l’Academy e non solo. Al posto suo, infatti, salì sul palco l’attrice nativa americana e attivista Sacheen Littlefeather, dopo che i presentatori Liv Ullmann e Roger Moore chiamarono Marlon Brando a ritirare la statuetta. All’epoca Sacheen Littlefeather aveva 26 anni e indossò un tradizionale abito Apache.

A questo punto, però, il presentatore disse “Accetta il premio al posto di Marlon Brando per Il Padrino, Miss Sacheen Littlefeather”. L’attrice, però, alzò la mano destra per rifiutare la statuetta offerta da Moore “con grande rammarico non può accettare questo premio così generoso”, disse.

L’attore di “Ultimo tango a Parigi”, infatti, aveva deciso di boicottare gli Oscar del marzo 1973 protestando contro il modo in cui i nativi americani venivano rappresentati sullo schermo e rendendo omaggio all’occupazione in corso a Wounded Knee. In quell’occasione, 200 membri dell’American Indian Movement (AIM) avevano affrontato migliaia di agenti federali nella città del South Dakota. Ma non solo.

Marlon Brando aveva anche preparato un discorso a Sacheen Littlefeather di otto pagine. Il produttore televisivo Howard Koch, però, la informò di non avere più di 60 secondi. “Le ragioni del rifiuto sono il trattamento riservato agli indiani d’America oggi dall’industria cinematografica… e in televisione nelle repliche di film, e anche con i recenti avvenimenti a Wounded Knee”.

I 60 secondi indimenticabili dell’Academy

Anche se le venne riservato solo un minuto, fu più che sufficiente per Sacheen Littlefeather che, insieme a Marlon Brando, riuscì a mettere alla berlina l’interna industria patinata di Hollywood. Littlefeather, però, è morta ieri a mezzogiorno nella sua casa di Novato, nel nord della California, circondata dai suoi cari, a 75 anni. Nel 2018 l’attrice nativa americana aveva rivelato che le era stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio e che aveva metastatizzato negli ultimi anni.

E’ stata la stessa Academy, che si era riconciliata con Littlefeather a giugno e aveva ospitato una celebrazione in suo onore solo due settimane fa, a rivelare la notizia sui social media domenica sera. Ci sono voluti, però, quasi 50 anni prima che l’Academy chiedesse scusa a Sacheen Littlefeather per il trattamento ricevuto in quel lontano 1973.

Durante la premiazione, l’attrice rivette sia applausi che tanti fischi, in molti, infatti, non gradirono il suo discorso. Alcuni media arrivarono a mettere in dubbio persino la sua discendenza nativa (suo padre era Apache e Yaqui e sua madre era bianca) e hanno affermato come avesse noleggiato il suo costume per la cerimonia. Ma non solo. Alcune celebrità conservatrici tra cui John Wayne, Clint Eastwood e Charlton Heston – tre attori che avevano recitato in molti film western – avevano criticato le azioni di Brando e Littlefeather.