Revenge porn su Instagram: noto trapper a processo | Tutti i precedenti

Il noto trapper è finito sotto processo per una questione di Revenge Porn e, a quanto pare, non è la prima volta che succede questo nella sua vita.

I precedenti l’hanno condotto a dover rivivere questa situazione, ma ora non ha più scampo.

Il trapper lombardo è finito sotto processo per un caso di Revenge Porn. Non è la prima volta che questo accade, ma solo dopo questo processo sono venute a galla tutte le sue storie precedenti. La vendetta tar è avvenuta direttamente su Instagram, cosa che rende il fatto ancora più grave considerando che ha migliaia di follower. Ma cosa è accaduto davvero?

Revenge Porn: coinvolto il trapper milanese

Ad essere al centro della bufera è Jordan Jeffrey Baby, noto trapper milanese accusato di aver messo in atto una vendetta prono su Instagram. Jordan Tinti all’anagrafe, ha 25 anni e si è ritrovato ad affrontare la sua prima udienza presso il Tribunale di Pordenone dove in aula con lui era presente anche la vittima. Cosa è successo? La ragazza ha raccontato di esser stata ripresa durante un rapporto sessuale con il trapper e che il video sia finito poi sui social. Il titolo del post la dice tutta: “Ecco cosa faccio alla figlia del poliziotto”.

Secondo quanto riporta il Gazzettino, la vicenda sarebbe avvenuta il 28 gennaio 2020 all’interno di un bed e breakfast di Pordenone. Città nella quale era stato interdetto per altri reati: era infatti salito sull’auto di un carabiniere per promuovere il disco in uscita. Dopo questo aveva messo anche in atto bravate social e per questo non poteva proprio accedere in quella città. Proprio lì però si sarebbe consumato questo rapporto sessuale, violando anche il regolamento della struttura alberghiera.

Sul luogo intervenne pertanto la polizia che, dopo il controllo scoprì che il trapper possedeva ben 2,5 grammi di hashish. Una volta uscito dalla Questura, dove gli agenti lo avevano condotto, la vendetta si consumava sui social. Jordan pubblicava infatti video di insulti, ma non solo. “Il b&b si è preso una piotta per una stanza e mi hanno fatto sfrattare da un’irruzione degli sbirri. La prossima volta che salgo in piedi su una gazzella non chiedetemi il perché”, una delle sue storie.

Anche nel mese di dicembre il trapper, aNapoli, ne aveva combinata una delle sue salendo su un’auto dei carabinieri per promuovere il suo singolo Brooklyn. Insomma un vero e proprio teppista in ogni senso!