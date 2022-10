“Vivo con una pensione da mille euro”: il dramma dell’attore che chiede di tornare al GF Vip

Anche se siamo abituati a chiamarli Vip, non tutti i partecipanti vivono da tali: ecco l’appello di un ex Vippone ad Alfonso Signorini

Una nuova edizione del GF Vip è da poco cominciata e già alcuni dei protagonisti non hanno potuto fare a meno di farsi notare: da Giovanni Ciacci a Ginevra Lamborghini, tutti gli inquilini hanno una storia da raccontare e il pubblico a casa è sempre molto curioso di scoprirli. Ad attirare l’attenzione, però, è stato in particolare un Vippone… di qualche edizione fa!

L’uomo in questione che ormai ha superato gli 80 anni è stato protagonista del programma Mediaset nel 2020, anno in cui trionfò il giovane Tommaso Zorzi. La sua partecipazione, però, venne messe a dura prova da diversi fattori.

L’uomo infatti, in un primo momento, decise di non voler più rimanere nella Casa e si mise addirittura d’accordo con i suoi ex compagni (invano) per farsi nominare in puntata. Signorini però, dopo un accurato discorso, lo convinse a rimanere, ma uscì poco dopo insieme a Valeria Marini

Avete capito di chi stiamo parlando?

GF Vip, ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente in difficoltà

Fabio Testi e senza dubbio un uomo di gran classe, tant’è che nella sua vita ha collezionato diverse ed importanti esperienze nel mondo del cinema. Nell’ultimo periodo, però, non se la sta passando poi così bene: per questo motivo, ha fatto un appello importante proprio ad Alfonso Signorini. Ecco le sue parole…

L’ex attore, infatti, ha dichiarato in un’intervista a La Nuova Sardegna di vivere con solo 1100 euro di pensione: una somma, probabilmente, a tratti irrisoria per un uomo che ha lavorato nel cinema dagli anni settanta ai novanta.

Per questo motivo, ha fatto sapere a Signorini di voler entrare nuovamente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, specificando che non lo farebbe solo ed esclusivamente per soldi.

Ecco cosa ha dichiarato nell’intervista: “Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono”.

Ha poi ammesso di essere stanco di esser considerato agli occhi di tutto solo per il gossip: “Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose (…). È normale che un attore abbia avuto storie con attrici, ma sinceramente essere ricordato, alla mia veneranda età, per i miei trascorsi da playboy mi sembra ridicolo”.