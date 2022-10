“Voglio comunque la corona”: ragazza trans regina della scuola per scherzo dà una lezione ai bulli

Uno scherzo messo in atto dai compagni di scuola di un liceo si è trasformato in una vera e propria lezione di vita.

E’ accaduto alla Mariemont High School, un scuola superiore di Cincinnati, nello stato dell’Ohio. Anche quest’anno si è tenuto il tradizionale ballo di fine anno, dove di solito si svolgono le votazioni per eleggere la Regina della scuola. Ma stavolta alcuni studenti hanno voluto organizzare un piccolo scherzetto.

Kat Steiner, la mamma di una studentessa transgender, ha raccontato che la figlia Cassie aveva saputo di essere stata nominata dai suoi compagni come Regina del ballo. Il giorno dopo però la brutta notizia. La famiglia infatti è stata informata da un consulente scolastico che la Cassie era stata eletta Regina per scherzo.

Una Regina eletta per scherzo

Alcuni studenti della scuola hanno pensato bene di votare come Regina della scuola Cassie, la studentessa transgender, pesando che sarebbe stato divertente averla come Regina. La mamma ha dichiarato: “Siamo passati da una situazione così eccitante a una situazione così straziante come genitori”.

Quest’ultima ha detto però che Cassie ha deciso di andare avanti con la candidatura nonostante avesse saputo dello scherzo. “Fin dall’inizio ha detto: “Mamma, capisco cosa significa e capisco che sto per entrare nella storia come prima principessa trans di Mariemont High School e dello stato di Cincinnati”. Online, la Steiner ha ricevuto un grande sostegno. Il suo post in cui chiedeva ai sostenitori di unirsi a lei per fare il tifo per Cassie durante la parata è stato condiviso più di 1.000 volte.

Interrogate sul presunto scherzo, le Mariemont City Schools hanno dichiarato in un comunicato che il processo di selezione per l’Homecoming Court prevede dei check-in con gli studenti nominati per consentire loro di continuare o rinunciare al processo. Nel comunicato si legge quanto segue: “Non vediamo l’ora di onorare gli studenti della Mariemont High School e i nostri ex alunni attraverso le numerose celebrazioni di questo fine settimana”. Stasera incoroneremo un’altra corte per l’Homecoming, nominata e riconosciuta dai loro coetanei”.

“Crediamo che questo gruppo di studenti rappresenterà le loro classi con onore e distinzione“. Si tratta di una tradizione molto apprezzata dagli studenti e dagli alunni e quest’anno non è diverso da tutti gli altri anni. Il distretto non vede l’ora di celebrare la Mariemont High School di fronte a tutta la comunità durante la parata e la celebre partita di football”.