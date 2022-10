80mila per un SUV elettrico | Poi a casa l’amara sorpresa…

Un uomo decide di acquistare un SUV elettrico, ma arrivato a casa fa una scoperta sconvolgente. Scopriamo i dettagli.

Quanti di noi stanno pensando di acquistare un veicolo elettrico, soprattutto nell’ultimo periodo che ha visto il prezzo del gasolio salire alle stelle? Beh, anche il protagonista di questa storia ha avuto la stessa idea, ma sfortunatamente, prima del suo acquisto, non ha fatto i conti con alcuni particolari.

L’uomo ha raccontato tutta la vicenda online, pubblicando un video su YouTube, che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Ma scopriamo cosa è accaduto.

Un’amara scoperta

In un video diventato virale su YouTube, un uomo ha annunciato di aver acquistato un SUV elettrico, che può caricare comodamente dal suo garage. Si tratta del nuovo modello di Hummer EV, costatogli la bellezza di 80 mila euro.

Il SUV in questione è stato pubblicizzato come uno dei SUV più potenti sul mercato, e certamente anche uno dei più costosi. Inoltre, nel video l’uomo era molto contento del fatto che avesse la possibilità di caricare il nuovo veicolo direttamente da casa. Però, dopo averlo acquistato si rende conto di un piccolo dettaglio che a quanto pare qualcuno si è dimenticato di comunicargli. Negli ultimi giorni è diventavo virale il video di uomo che affermava di aver appena acquistato il nuovo modello di Hammer EV, un SUV completamente elettrico. Però si è reso conto solo dopo averlo comprato, che per ottenere una ricarica completa del veicolo ci si impiega almeno quattro giorni.

Bisogna però specificare che se si dispone di attrezzature specifiche, la ricarica potrebbe essere completata in un solo giorno. Tutto questo ovviamente l’uomo non lo sapeva, altrimenti pensiamo che non ci avrebbe pensato due volte prima di acquistare un altro veicolo. Nel video, che ha fatto il giro del web si sente l’uomo affermare quanto segue: “In questo momento sono circa le 18.00 di un martedì e si dice che sarà pieno alle 22.55 di sabato, il che significa più di quattro giorni di ricarica. Oh”. Diciamo che l’uomo non è rimasto completamente soddisfatto dell’acquisto. Magari doveva informarsi meglio sulle caratteristiche del veicolo e sul sistema di ricarica presente nella sua casa, che a quanto pare non gli permette di ricaricare il suo nuovo SUV in meno d quattro giorni.