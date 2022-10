Dramma sulle strade: incidente fatale per rider 26enne | I numeri di una strage

Città in balio dei rider e incidenti che sono ormai all’ordine del giorno. Così accade che un rider di soli 26 anni perde la vita in uno schianto fatale.

Una strage che fa parte di un’epoca in cui ai ragazzi, ai padri di famiglia, per vivere non resta che fare i fattorini. La strada per i rider però può diventare un inferno e condurre all morte.

E’ finita malissimo per un rider di soli 26 anni morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate dopo un incidente. Si trovata a Firenze intorno alle 21.30, nella zona di Rovezzano, nel tratto periferico della città, quando a bordo del suo scooter Sh Honda, è stato travolto da una Land Rover. L’incidente, avvenuto in via De Nicola all’altezza dell’incrocio con via Gobetti, è stato fatale per il rider.

Incidente fatale per il rider a Firenze: aveva 26 anni

Il ragazzo è stato trasportato immediatamente presso il pronto soccorso in codice rosso, ma non ce l’ha fatta, toppo gravi le ferite per cui stamattina è deceduto. Sul luogo dello schianto sono intervenuti glia genti della polizia municipale. Cercano di costruire la dinamica dell’incidente per capire le responsabilità e scoprire come sia avvenuto il dramma.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel commentare l’incidente mette in risalto anche una problematica seria ovvero quella della sicurezza dei rider in strada. “Ieri sera in città si è consumata una tragedia. Un giovane rider di 26 anni è morto travolto da un’auto mentre viaggiava in scooter per fare una consegna. Le indagini chiariranno la dinamica dell’incidente e le responsabilità, ma intanto abbiamo una famiglia disperata e una comunità in lutto. È l’ennesimo caduto sul lavoro, ma ciò che fa più rabbia è l’ennesimo rider morto mentre correva per rispettare i tempi di consegna. Come Willy a Livorno, Roman Emiliano sul Terragno, Romulo a Montecatini”.

Spesso i rider sono di corsa, cercano di soddisfare in fretta il cliente per avere una buona mancia o semplicemente sono di corsa per poter prendere più consegne possibili e guadagnare di più. Il mondo del delivery è davvero un inferno e ha bisogno di una regolamentazione. In occasione di questa tragedia ci sarà infatti uno sciopero di 24 ore dei rider fiorentini che hanno deciso di proclamare uno stop dopo l’ennesima morte sul lavoro.

Si legge in parte di una nota diffusa dalla Cgil: “C’è anche tanta rabbia: siamo di fronte a un’altra morte inaccettabile, in un settore dove la sicurezza sul lavoro è ancora troppo spesso un diritto da conquistare, così come salari dignitosi e diritti tante volte sono una chimera, all’interno di un sistema che spinge alla produttività a discapito delle tutele”.