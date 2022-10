“È successo in una spa, è stato umiliante” | L’imbarazzante confessione di Meghan Markle

Dopo una pausa forzata di alcune settimane, inevitabile dopo il decesso della Regina Elisabetta, Meghan Markle è tornata con il suo podcast, ed una rivelazione a dir poco imbarazzante.

Per quattro settimane non è andata in onda in seguito alla morte della Regina Elisabetta. Un’inevitabile pausa forzata in rispetto alla sovrana e anche per poter prende parte al lungo cerimoniale che ne ha anticipato i funerali. Dopo quasi un mese di stop Meghan Markle è tornata in onda con il suo podcast Spotify “Markle Archetypes” e nell’ultimo episodio ha ricordato un imbarazzante episodio adolescenziale che la riguarda. Il nuovo episodio esplora lo stereotipo della ‘Dragon Lady’ con la giornalista Lisa Ling e la comica Margaret Cho: Meghan racconta di essere cresciuta a Los Angeles, città colma di “cultura che potevi vedere, sentire, ascoltare e assaporare quotidianamente” e ha detto che aveva un “vero amore” per la possibilità di conoscere e scoprire altre culture.

L’imbarazzante confessione di Meghan Markle: è successo alle terme

E ha ricordato come lei e sua madre Doria visitassero spesso le terme coreane, cosa che lasciava una giovane Meghan in totale imbarazzo. “È un’esperienza molto umiliante per una ragazza che sta attraversando la pubertà perchè entro in una stanza con donne fino ai 90 anni che vanno in giro nude e aspettano di farsi uno scrub su uno di questi tavoli tutti allineati uno accanto all’altro. Tutto quello che volevo – ha aggiunto – era un costume da bagno, che lì non è permesso indossare.

“Una volta superato quell’imbarazzo adolescenziale, io e mia madre andavamo di sopra, ci sedevamo in una stanza e mangiavamo una scodella fumante dei più deliziosi noodles. E ci guardavamo intorno ammirando queste altre donne. Queste bellissime donne coreane che avevano abbracciato la tradizione generazionale del jimjilbang e l’avevano condivisa l’una con l’altra”. Di fatto però la Markle ha sottolineato che l’esserci andata da adolescente e senza alcun vestito addosso le abbia fatto provare non poco imbarazzo.

Il ritorno del podcast di Meghan dopo 4 settimane di stop

Meghan ed Harry hanno firmato alla fine del 2020 un accordo redditizio con il gigante dello streaming audio Spotify per ospitare e produrre podcast, del valore stimato di circa 18 milioni di sterline. Ed il programma della Duchessa del Sussex, molto apprezzato, rientra in tale accordo. Archetypes è stato lanciato con l’obiettivo di indagare sulle “etichette che cercano di ingabbiare le donne”, al fine di smascherarne gli stereotipi, attraverso conversazioni tra Meghan e storici, esperti e donne che hanno vissuto l’esperienza di essere typecast.

Ad esempio nel primo episodio con la star del tennis Serena Williams, Meghan ha rivelato come lei e il figlio Archie, siano sfuggiti per un pelo a un incendio divampato nella sua camera da letto poco prima che andasse a dormire, durante il tour dei Sussex in Sud Africa nel 2019.