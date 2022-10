Estinto da 80 anni? Macché | Incredibile scoperta animale in Australia

La recente scoperta fatta a sorpresa da uno studente in Australia ha scioccato il web: ecco cosa ha trovato.

Di recente, nell’isola australiana di Lord Howe è stata fatta una scoperta che ha lasciato senza parole gli esperti.

Uno studente di biologia dell’Università di Sidney ha trovato un grande scarafaggio senza ali che si nutre di legno e ritenuto estinto dagli anni ’30.

L’incredibile ritrovamento

Maxim Adams, questo il suo nome, inizialmente non ci voleva credere ma appena si è reso conto del ritrovamento non ha contenuto la sua gioia. Ha semplicemente sollevato una roccia sotto un enorme albero di baniano e la sua vita è cambiata da un giorno all’altro.

“Abbiamo trovate diverse famiglie di questo scarafaggio, tutte sotto lo stesso albero”, ha detto lo scienziato Nicholas Carlile del Dipartimento di Pianificazione e Ambiente. Quest’ultimo stava esplorando con lo studente l’area di North Bay, una spiaggia isolata di sabbia bianca accessibile solo a piedi o in acqua. I due sono poi rimasti lì per il resto della settimana, hanno guardato sotto ogni altro di baniano di North Bay, ma non hanno trovato nulla. L’unico scarafaggio che si nutre del legno dell’Isola di Lord Howe si pensava si fosse estinto in seguito all’arrivo dei ratti sull’isola nel 1918.

Nei decenni successivi, le ricerche hanno portato alla luce popolazioni sparse di parenti stretti su due piccole isole al largo. Ma il gruppo riscoperto è geneticamente diverso da quelli. Forse non sono carini e coccolosi, ma gli scarafaggi sono pietre miliari per il mantenimento di un ecosistema sano sull’isola, agendo come importanti riciclatori di sostanze nutritive, per accelerare la disgregazione dei tronchi e come fonte di cibo per altre specie. Per questo motivo gli scienziati stavano valutando la possibilità di reintrodurli sull’isola principale dagli isolotti al largo. Ora non è più necessario. Lo scarafaggio senza ali è lungo 22-40 mm, con un corpo di colore metallico che varia dal rossiccio al nero.

L’Australia ospita 11 specie di scarafaggi del legno Panesthia, potenti scavatori che vivono all’interno e si nutrono di tronchi marci nella foresta pluviale e nelle foreste aperte dell’Australia costiera settentrionale e orientale. Nell’intestino portano microrganismi che aiutano a digerire la cellulosa del legno. Le femmine partoriscono ninfe che rimangono in gruppi familiari con gli adulti. Nonostante il nome comune suggerisca che si tratta di scarafaggi che si nutrono di legno e che scavano nei tronchi in decomposizione, oggi si ritiene che si tratti piuttosto di uno scarafaggio delle rocce, in quanto queste ultime costituiscono una componente importante del loro habitat, forse a causa della loro evoluzione.