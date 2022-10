GF Vip, arrivano le minacce di morte: il caso si allarga

La storia ha sconvolto davvero tutti: i commenti del web contro i concorrenti diventano sempre più forti

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip non sembra essere cominciata proprio col piede giusto: non si parla d’altro che della storia di Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, infatti, è stato costretto ad abbandonare la Casa prima del previsto a causa di alcune situazioni spiacevoli con i suoi ex inquilini…

Cosa è successo esattamente? Marco ha reso noto agli altri concorrenti di soffrire di problemi di salute mentale non precisati. Nonostante questo, però, era certo che i suoi compagni gli avrebbero dato tutto il supporto necessario per affrontare l’esperienza nel migliore dei modi.

Lo stesso Signorini ha garantito a Marco tutto il sostegno di cui avesse bisogno per proseguire la sua avventura nel reality, ma questo non è accaduto: i suoi inquilini hanno scelto di isolarlo e umiliarlo con parole tutt’altro che comprensive. L’unica a stargli vicino, l’influencer Antonella Fiordelisi.

Caso Bellavia, è caos sul web: interviene il compagno di una gieffina

Il web è letteralmente insorto dopo l’uscita di Marco e ha accusato di bullismo i concorrenti che l’hanno schernito. Presa di mira anche Carolina Marconi, che una volta ha definito Bellavia con l’aggettivo “patetico”. A difenderla, però, è intervenuto il suo compagno Alessandro Trulli…

L’uomo ha scritto delle parole sui social in difesa della sua compagna, spiegando che il suo intento non fosse umiliarlo o schernirlo, ma esortarlo a reagire ad uscire dal circolo depressivo in cui è purtroppo ricaduto.

Ecco le sue parole: “Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole. Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”.

Ha inoltre specificato che l’accanimento verso la Marconi è per lui esagerato, visto che non ha mai avuto problemi con l’ex conduttore:”Sento parlare tanto di bullismo ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco. Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite!”

E voi che ne pensate delle sue parole?