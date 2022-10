“Massacrata dal mio ex”: accusa shock dell’ex Letterina | Come stanno davvero le cose?

Il caso va avanti dal 2016 ma ora pare chiarito: l’ex Letterina denunciò l’ex marito per maltrattamenti, ma ecco cosa è successo davvero

Una vicenda che, per quanto estremamente delicata per i temi che affronta, continua ad incuriosire numerose persone, in particolari, i veri appassionati dell’ex format Passaparola. La protagonista di questo caso, infatti, è un ex Letterina, che raggiunse il successo insieme a Ilary Blasi e Silvia Toffanin…

Tutto è partito nel lontano 2016: la showgirl in questione ha denunciato il suo ex compagno, sostenendo di averla aggredita “stringendole il collo, colpendola con schiaffi e spinte, tanto da cagionarle in un’occasione le lesioni, nonché danneggiandole gli effetti personali”. I testi degli atti sono stati riportati da Il Messaggero.

Parliamo dunque di una denuncia per aggressione da parte dell’ex attrice, che da diversi anni ha tenuto banco nel panorama giudiziario italiano. Tuttavia, pare che un filmato potrebbe aver “incastrato” la Letterina, dimostrando la falsità dell’accusa. I fatti sono riportati da La Repubblica.

Cosa è successo davvero all’ex Letterina? Ecco la verità

Parliamo di Alessia Fabiani che, nel 2016, denunciò il suo ex compagno, l’imprenditore Fabio Cherubini, da cui ebbe in passato due gemelli. La donna dichiarò che l’uomo l’aggredì “stringendole il collo, colpendola con schiaffi e spinte”. Con il filmato come nuovo elemento Cherubini ha accusato Alessia di falsa testimonianza.

Già in passato la procura aveva chiesto di archiviare l’indagine: il motivo starebbe nel fatto che i vari episodi raccontati in tribunale parevano a tratti slegati tra loro, dunque non ci sarebbero state le basi per sostenere un’accusa di maltrattamenti.

Altra circostanza decisamente importante fu che la Fabiani avrebbe rimesso la querela, dunque le lesioni da lei presentate non sarebbero state supportare da una denuncia. L’ex Letterina però nego è disconobbe la firma posta nella remissione di querela.

La Fabiani depositò poi un certificato medico in cui parlò di ecchimosi, ematomi alla testa e alla mandibola, contusioni al collo, ferite al labbro, tumefazioni vicino all’orecchio, lividi alle braccia. Queste le sue parole in aula, riportate da La Repubblica: “Due giorni dopo (l’aggressione) andai ad Avezzano a ritirare un premio sempre teatrale e dovetti farmi un’acconciatura che mi copriva questa parte perché avevo un livido”.

Cherubini però sottolineò che nel video, l’ex Letterina indossava un vestito scollato, coperta su bracce e spalle solo da un velo sulle spalle e, anche solo da quei frame, non presenta alcune lesione sul corpo.