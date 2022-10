Scherzi a Parte, è finita malissimo | Un attore ferito dalla “vittima”

E’ tornato Scherzi a Parte con Enrico Papi e ogni domenica si tinge di divertenti risate. Questa volta però lo scherzo è finito malissimo, un attore è stato ferito dalla vittima.

Il gioco è bello quando dura poco? Soprattutto quando non ci sono vittime.

Doveva essere uno scherzo divertente. Quello andato in onda domenica sera a Scherzi a Parte, ma si è trasformato in un mezzo dramma infatti una delle vittime ha fatto del male agli attori. Se lo meritava? Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Il personaggio dello spettacolo è stato coinvolto in un caso di finta festa con finto ammiratore, un caso finito decisamente male!

Scherzi a parte finisce malissimo: l’attore viene malmenato

La protagonista di questo scherzo assurdo è Adriana Volpe, la conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello, nota per la sua vanità nel mondo dello spettacolo. Proprio su questo gli autori di Scherzi a parte hanno voluto costruire lo scherzo. Hanno invitato la showgirl alla finta festa di 60 anni del suo agente: Marco Durante. Una volt aggiunto fin albergo però la Volpe ha trovato un invitato particolare, un fan accanito dipendente dell’albergo che non smetteva di ammirarla. In realtà era un attore. E cosa è accaduto?

Il fan, un poeta non molto bravo, le mostra la stanza facendole delle avances e inizia quindi a corteggiarla. Il corteggiamento della Volpe non finisce di certo qui. Nel tragitto in auto insieme a Patrick Pugliese, anche lui complice dello scherzo, il dipendente Richard decide di accompagnare i due in auto fino alla festa e non perde occasione per continuare a corteggiare Adriana. Proprio in questa occasione però la conduttrice comincia ad essere imbarazzata oltre che seccata.

Quando Richard chiede ad Adriana se fosse sposata lei prova fastidio e dice “Ero”, In pratica la Volpe parla del matrimonio terminato con Roberto Parli, imprenditore di origine svizzere con il quale la storia d’amore è arrivata al termine. A quel punto il fan si sente ancora più motivato e, attivato in albergo al ritorno della Volpe si infila sotto il letto della camera dell’opinionista vestito con uno smoking. Una volta tornata Adriana si mette a letto e poco dopo trova l’uomo accanto a sé, si sveglia e inizia a urlare.

Succede il putiferio: Richard inizia a dire versi poetici mentre Adriana tenta di scappare dalla stanza mentre però qualcuno la blocca da fuori.“Come ca…o sei entrato? Fermo là” e poco dopo si difende tirandogli un vaso di fiori. Il primo lo scansa l’attore, ma il secondo lo prende in pieno costringendolo a dire la verità a causa della ferita in viso.