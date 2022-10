Clamoroso su YouTube: oltre 30 milioni di iscritti al canale ricevono una sorpresa shock

Una clamorosa rivelazione ha mandato in visibilio i fan della pagina su Youtube. La sorpresa non poteva che farli felici.

Ben 30 milioni di iscritti al famoso canale non sono più nella pelle.

Una star di Youtube ha deciso di fare una sorpresa clamorosa ai suoi 30 milioni di iscritti. Non si fa che parlare d’altro perché la felicità che ha elargito non ha prezzo. Un popolarissimo youtuber ha deciso di rivelare per la prima volta la sua faccia in un video che è diventato virale e ha fatto milioni di visualizzazioni. Molto sorpresi i fan che non vedevano l’ora di dare un volto a quella voce che avevano così tante volte sentito.

Stiamo parlando di Dream, la star di Minecraft, che ha giocato online al gioco simile ai Lego creando una community di circa 6 milioni di follower su Twitter, 3 su Instagram e ben 30 milioni riabbonati a YouTube. Di fatto il suo canale è tra i più famosi di Internet. Sembrerà assurdo diventare famosi perchè si gioca, ma nell’era del web e del social, accade anche questo.

Chi è Dream e cos’è Minecraft?

Minecraft è uno dei giochi più venduti in assoluto. Nasce nel 2011 e vanta 100 milioni di giocatori attivi ogni mese. Il gioco consiste nell’esplorare un mondo 3D fatto di blocchi dove si possono fare diverse attività e soprattutto costruire strutture. I giocatori possono lavorare da soli o cooperare con altri giocatori. Il gioco è divenuto così noto che alcuni costruttori lo utilizzano per mostrare le proprie opere. Insomma dal web alla realtà!

Dream, ovvero sogno, è un youtuber che gioca a Minecraft. Fin dagli inizi si mostrava con maschera grigia, ma poi ha deciso la scorsa domenica di rivelare la sua identità a tutti i fan che lo seguono con passione. Per vedere per la prima volta in assoluto il giocatore ben 1,2 milioni di fan si sono sintonizzato su Youtube. Un filmato di sei minuti in cui Dream, un 23enne che si chiama Clay ha dichiarato: “vi chiederete perché lo faccio solo ora? Voglio uscire nel ondo, incontrare gli altri creatori ed essere una persona”.

Insomma i fan sono rimasti davvero sbalorditi di fronte a tale azione e hanno accettato molto bene l’idea di dream di non mostrarsi più come una maschera grigia e sorridente, ma con un volto capace di creare ancora più empatia e aggregazione. Ora le collaborazioni daranno sicuramente vita a capolavori che attrarranno ancora di più i milioni di fan nel mondo.