Dopo Berlino l’Europa torna ad alzare muri: sai quanti ne esistono in giro per il mondo?

I rapporti tra la Russia e la Finlandia sono sempre più tesi infatti pare che il paese abbia decisori costruire un muro a causa delle tensioni.

Il paese finnico è stato ciclicamente bersaglio delle minacce russe da quando le truppe di Putin hanno invaso l’Ucraina. Ci sarebbe quindi il via libera della Sanna Marin.

Quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, la Finlandia ha deciso di mettere da parte la sua storica neutralità richiedendo di far parte della Nato, come la Svezia. Il Parlamento di Helsinki, vedendo la pericolosità del paese confinante, aveva già approvato una legge che prevedeva di installare barriere e, in casi speciali, di installare recinzioni di filo spinato. E pare che la cosa sia fatta.

In pratica il governo finlandese ha dato la conferma che i piani per costruire questa recinzione di confine ci sono e stanno procedendo spediti. Nel dettaglio degli oltre 1.300 chilometri di confine che dividono la Russia, si può erigere la recinzione tra 130 e 260 chilometri. La Finlandia si metterebbe così al riparo dal nemico. Il progetto è molto costoso, ma si conta che entro l’anno si possa portare avanti. Ma quanti muri di confine esistono nel mondo?

Muri di confine nel mondo

Dopo la caduta del muro di Berlino, e il muro di confine fatto erigere da Donald Trump, non si ha conoscenza dell’esistenza di famosi muri di confine nel mondo, ma ce ne sono diversi. Vediamo quali sono. Dopo la caduta di quello che è stato il muro che ha segnato una tappa storica, si sono moltiplicate recinzioni e barriere. Se a quei tempi infatti nel mondo c’erano 15 barriere fisiche, oggi ce ne sono ben 70. Lo dice Elisabeth Vallet, dell’Università di Montreal. Ci sarebbero dunque nel mondo 40mila km di muri e barriere nel mondo, ovvero la circonferenza dell’intero globo del mondo.

In Africa ci sono recinzioni dal 2003 tra Botswana e Zimbabwe. La ragione della barriera è da additare al fatto che si volesse fermare l’ondata migratoria da un paese e l’altro. Un’altra barriera di filo spinato, che ha una carica elettrica a 3.500 volt, separa il Sudafrica dal Mozambico. Sono divisi anche Marocco e Sahara Orientale.

Egitto e la striscia di Gaza sono diverse da 10 chilometri di muro, costruito grazie agli americani. Altra barriera c’è tra la Somalia e il Kenya fin dal 2014. Alcuni muri ci sono anche in Europa: tra Grecia e Turchia ci sono 4 metri di muro; a Cirprio cì una divisione tra zona greca e turca. Anche la Bulgaria ha una barriera che la divide dalla Turchia. La Russia invece è separata dalla Norvegia e dalle Repubbliche baltiche.