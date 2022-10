1300 miliardi di euro, le cifre shock della guerra in Europa sono svelate

Poco fa è stata avanzata una richiesta che ha scioccato l’intera Unione Europea. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il leader polacco del partito di governo Diritto e Giustizia Jaroslaw Kaczynski, ha fatto una richiesta abbastanza inaspettata.

Si tratta di una richiesta di risarcimento di ben 1300 miliardi di euro nei confronti della Germania. Da quando è salito al potere nel 2015, il partito polacco PiS ha spesso sostenuto la questione dei risarcimenti di guerra.

Una richiesta mai vista in Europa

Il lavoro sul possibile risarcimento è iniziato nel 2017, quando il governo conservatore ha insistito sul fatto che la Germania avesse un dovere morale. Questo in riferimento a quanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale.

In precedenza la Germania ha respinto le richieste della Polonia, facendo riferimento alla decisione del 1953 dei leader polacchi allora comunisti. Quasti ultimi hanno rinunciato alle richieste di risarcimento nei confronti della Germania Est. Il Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato che la posizione del governo rimane invariata e che la questione del risarcimento è conclusa. Tuttavia, l’attuale governo polacco afferma di rifiutare l’accordo del 1953, sottolineando che fu stipulato su pressione dell’Unione Sovietica. Kaczynski ha dichiarato quanto segue: “La Germania non ha mai reso conto dei suoi crimini contro la Polonia”, sostenendo che molti tedeschi che hanno commesso crimini di guerra sono rimasti impuniti in Germania.

“I tedeschi hanno invaso la Polonia e ci hanno danneggiato enormemente. L’occupazione è stata incredibilmente criminale, incredibilmente crudele e ha causato effetti che in molti casi continuano ancora oggi”. Il leader polacco ha affermato inoltre che l’economia tedesca è in grado di pagare il conto e ha insistito che la mossa sarebbe servita alla vera riconciliazione polacco-tedesca. Il legislatore Arkadiusz Mularczyk, ha dichiarato che è impossibile attribuire un valore economico alla perdita di circa 5,2 milioni di vite umane, che ha attribuito all’occupazione tedesca. Ha elencato le perdite alle infrastrutture, all’industria, all’agricoltura, alla cultura, alle deportazioni in Germania per il lavoro forzato.

La guerra è stata “una delle tragedie più terribili della nostra storia”, ha dichiarato il presidente della Polonia Andrzej Duda durante le celebrazioni presso la penisola di Westerplatte. Si tratta di uno dei primi luoghi ad essere attaccati durante l’invasione nazista. “Non solo perché ci ha tolto la libertà, non solo perché ci ha tolto il nostro Stato, ma anche perché questa guerra ha comportato milioni di vittime tra i cittadini polacchi e perdite irreparabili per la nostra patria e la nostra nazione”.