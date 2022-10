Star della musica in versione pizzaiolo: fan increduli | Le consegne prima del concerto – VIDEO

Cosa fanno le star prima dei concerti? Qualcuno distende i muscoli, qualcuno riscalda la voce… e qualcuno consegna pizze! Ecco chi è

Molti artisti e star internazionali sono entrati nelle grazie della gente non solo per via della loro bravura nel mondo dello spettacolo e del canto, ma anche per la loro estrema purezza d’animo e bontà di cuore. Un cantante, in particolare, ha mandato in tilt i fan prima del suo concerto offrendo loro delle pizze…

La scena è stata ripresa dal cantante in persona: poco dopo le prove e prima di salire sul palco e deliziare tutti con la sua musica, l’uomo ha deciso di portare ed offrire delle pizze alla sua calorosa famiglia, lì pronta ad accoglierlo.

E non è finita qui: sotto gli occhi increduli dei suoi fan, il cantante ha preso anche a scoperchiare i cartoni e distribuire le pizze ad una ad una. Una scena che ha letteralmente fatto il giro del web, raccogliendo non pochi consensi…

Mai vista una star così! Ecco come Marco Mengoni ha commosso il web

Ebbene sì, parliamo dell’unico ed inimitabile Marco Mengoni. È stato il cantante stesso a pubblicare il video sul suo profilo TikTok e che vi mostriamo scorrendo in basso. Un’azione che ha davvero scaldato il cuore, non solo ai presenti, ma a tutto il popolo del web, che non ha perso tempo a commentare…

“Trovatelo un altro come lui”, “Hai un cuore d’oro”, “Tu sei speciale.”: questi sono solo alcuni della sfilza di commenti sotto al video dell’inedito ma dolcissimo Mengoni in versione fattorino.

Anche il cantante, pubblicando il video sulla piattaforma, ha accompagnato questo nobile gesto alla descrizione “Sempre insieme! Pronti per il Mengoni Live 2022” e l’hashtag #dietrolequinte. Il tutto, infatti, si è svolto poco prima del suo concerto alla Grana Padano Arena & Theatre della città di Mantova.

I fan, infatti, erano in sua attesa e, a sorpresa, hanno potuto gustare una deliziosa cenetta prima dello spettacolo. Si sa che Marco ha un gran cuore e tiene molto al suo seguito, ma dobbiamo ammettere che questa volta si è proprio superato e ha stupito proprio tutti.

E voi cosa ne pensate di questo gesto?