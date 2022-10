Accuse gravissime ai nostri “vicini di casa”: l’Onu ci va giù durissimo

La sentenza emessa dall’Onu non risparmia la Svizzera: la sua immagine a livello mondiale potrebbe essere stata per sempre compromessa.

Alcuni giorni fa è stato presentato un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che coinvolge in particolar modo la Svizzera.

Il rapporto denuncia un razzismo diffuso e radicato nella società svizzera, dalla brutalità della polizia ai giochi per bambini, fino alla diffusione di simboli coloniali, nonostante il paese non abbia colonie.

L’accusa dell’Onu

Su una popolazione di 8,6 milioni, in svizzera circa l’1% è africana o di origina africana. Nel rapporto è stata data un’attenzione particolare alla brutalità della polizia, compresa la morte di diversi uomini di colore negli ultimi anni. In particolare, la vicenda che coinvolge Roger “Nzoy” Wilhelm, colpito dalla polizia dopo averla attaccata con un coltello su una banchina del treno.

Oppure la storia di Brian Keller, tenuto in isolamento dopo ripetuti reati violenti. Questi sono stati indicati come esempi di brutalità e razzismo scioccanti della polizia. Un altro punto di contestazione è stato un popolare gioco svizzero per bambini, “Chi ha paura dell’uomo nero?”, che secondo gli esperti porta a una maggiore discriminazione. “Il profilo razziale e i controlli della polizia sulle persone di colore umiliano, criminalizzano e stigmatizzano”, ha dichiarato in un comunicato Dominique Day, capo del Gruppo di lavoro di esperti delle Nazioni Unite sulle persone di origine africana, che ha guidato la missione in Svizzera a gennaio.

“Secondo le informazioni ricevute, le operazioni di polizia includono arresti brutali, profili razziali, trattamenti umilianti e degradanti e rafforzano gli stereotipi razziali negativi nella sfera pubblica. Si tratta di una violazione dei diritti umani”. Day ha affermato che nonostante la Svizzera abbia avviato nove diversi programmi e iniziative importanti diretti a combattere il razzismo, questi non sono sufficienti, anche se sono ritenuti dalla stessa Onu degli sviluppi positivi.

Il testo del rapporto non è ancora stato pubblicato, ma le precedenti dichiarazioni della missione suggeriscono una completa trasformazione della società svizzera per combattere il razzismo. L’ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite ha ampiamente accettato i risultati degli esperti. Però ha messo in dubbio il ripetuto uso di vicende sporadiche, come quelle elencate nel rapporto, per trarre conclusioni più ampie.