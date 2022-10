È l’Etna il vulcano più grande d’Europa? La risposta che in pochissimi conoscono

Qual è il vulcano più grande d’Europa? Sulla carta è sicuramente l’Etna, tuttavia, se si scava più a fondo, si potrebbe scoprire tutt’altro

I vulcani sono da sempre tra i fenomeni più studiati ed affascinanti in natura. Il motivo? Il mistero che avvolge il loro funzionamento, che li rende allo stesso tempo magici ed imprevedibili. In Italia possiamo vantare di bellezze naturali di questo tipo: primi fra tutti, il Vesuvio e l’Etna…

In passato, ai tempi delle civiltà più antiche, i vulcani erano venerati come delle divinità: basti pensare proprio al dio Volcano della tradizione romana (dio greco Efesto), signore del fuoco e a cui era affidata la lavorazione dei metalli.

Ai tempi dei greci e dei romani, poi, i vulcani erano particolarmente attivi rispetto ad adesso e, per scongiurare catastrofi naturali, gli antichi li veneravano e sacrificavano addrittura gli oggetti a loro più cari (e non solo) per ottenere una benedizione.

Ma cosa sapete davvero dei vulcani? Ecco alcuni primati, tra cui rientra in parte anche il nostro meraviglioso Etna!

L’Etna conquista un primato: ecco di cosa si tratta

Ebbene sì, con i suoi 3340 metri sul livello del mare, il nostro Etna conquista il primato di vulcano più alto d’Italia… e d’Europa! Risulta anche uno dei più monitorati al mondo, in quanto è ancora particolarmente attivo e “regala” spesso e volentieri ai siciliani colate di lava improvvise…

La Montagna, come spesso è definito dal suo popolo, è importante anche per il suo valore culturale e per le specie che ospita: non a caso, dal 2013 rientra nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.

C’è però un piccolo dettaglio che a molti potrebbe sfuggire: il titolo di vulcano più alto d’Europa va ufficialmente all’Etna, tuttavia, se consideriamo il territorio dal punto di vista meramente geografico, troviamo il Teide, anch’esso patrimonio dell’Unesco dal 2007.

Questo vulcano, sito a Tenerife, nell’arcipelago delle Canarie, misura 3715 metri sul livello del mare: la zona però, secondo le canoniche divisioni, fa parte dell’Africa e non dell’Europa, motivo per cui la Montagna siciliana mantiene saldo il suo primato.

In fatto di attività però, dobbiamo ammettere che non c’è proprio sfida tra i due colossi: l’Etna vince senza dubbio a mani basse! L’ultima eruzione del Teide, infatti, risale al lontano 1909: da quella data, nono sono più stati rilevati movimenti. Di contro, il nostro vulcano ha avuto il suo ultimo movimento proprio quest’anno!