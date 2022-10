“Ha strozzato uno dei bimbi”: accuse sconvolgenti contro l’amatissima star

Il mondo delle star non è sempre idilliaco come sembra: dopo la separazione, una nota attrice accusa l’ex marito di aver percosso i loro figli

Non sempre è tutto oro quel che luccica, soprattutto nel mondo delle star! Molte volte, infatti, ci innamoriamo delle storie d’amore che nascono tra attori, cantanti o personaggi pubblici, pensando che sia sempre tutto perfetto, come in un sogno. La verità è che, però, non sempre ciò che ci viene mostrato corrisponde alla realtà…

Questo è proprio il caso di Angelina Jolie e Brad Pitt: i due attori si conobbero nel lontano 2003 e galeotto fu il set di Mr e Mrs Smith, che li fece innamorare perdutamente. La notizia della loro relazione fece scalpore, in quanto lui era ancora impegnato con Jennifer Aniston.

La coppia venne fotografata insieme in vacanza in Kenya per la prima volta e rimase unita fino al 2016: una vera favola agli occhi di tutti, tant’è che in moltissimi erano certi che non si sarebbero mai divisi.

E invece, dopo tutti questi anni e ben 6 figli in comune, la coppia si è separata, con tanto di divorzio nel 2019 e non poche battaglie legali…

Angelina Jolie accusa l’ex marito: ecco cosa avrebbe fatto

Nonostante i due attori abbiano sempre mantenuto un estremo riserbo sulle cause del loro divorzio, Angelina ha chiarito che, nonostante fosse stata una decisione molto sofferta, ha scelto di allontanarsi da Pitt perché era arrivata a temere per l’incolumità sua e dei suoi figli. Le accuse che avrebbe mosso al suo ex sarebbero molto pesanti…

L’attrice, in una controquerela riportata dal New York Times, avrebbe aggiunto dettagli ancor più specifici e spaventosi in merito a quel famoso volo che la famiglia prese nel 2016 e fu luogo di un pesante litigio fra i coniugi.

Il documento he recita frasi di questo tipo (tradotte da Caffeina Magazine): “Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa. Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno.”

Pare, infatti, che Pitt abbia coinvolto anche i figli nel litigio in quanto si sarebbero intromessi nel litigio con Angelina e non si sarebbe fermato qui: avrebbe, infatti, versato birra addosso a lei e vino sui bambini. L’attore non ha ancora risposto alle accuse: è infatti la prima volta che sono state formalizzate in modo ufficiale.

E voi che ne pensate di tutta questa vicenda?