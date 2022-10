Nuovo bonus, ecco quando arriva: tutte le date da sapere

Arriva un nuovo bonus di 150 euro per far fronte al caro prezzi e al caro bollette. Un aiuto del Governo per arginare questo momento particolarmente delicato per gli italiani.

Ma chi può avere questo bonus? E soprattutto quando arriverà: ecco tutte le date.

Un aiuto da parte del Governo che con il Decreto Aiuti ha voluto aiutare economicamente le famiglie italiane fortemente provare dal caro-vita. Bollette una umetto, spesa che quasi costa 200 euro a settimana per una famiglia di media grandezza. Insomma i soldi non bastano mai e così dopo il bonus una tantum di 200 euro, arriva quello di 150 euro.

Nuovo bonus, quando arriva?

Il nuovo bonus è destinato a un’ampia platea e a tantissime categorie, ma arriva man mano. Non tutti avranno questo bonus nel tempo indicato, ci sono delle date da rispettare perché ogni categoria potrà ricevere il sostegno un determinato momento dell’anno. Vediamo nel dettaglio in che modo e con quali tempi. Ci sono categorie che lo ricevono automaticamente come i pensionati e chi prende il reddito di cittadinanza. Ci sono poi coloro che devono fare un’autocertificazione per il datore di lavoro, ovvero i dipendenti e chi deve presentare la domanda alla cassa previdenziale di appartenenza, ovvero gli autonomi.

Come cambiano le categorie cambiano anche le date in cui questi soldi verranno erogati. I primi che riceveranno i 150 euro, come accaduto anche con i 200 euro, saranno i pensionati che li avranno sulla pensione novembre 2022. Colf, badanti e lavoratori domestici che hanno presentato la domanda per i 200 euro entro settembre avranno anche i 150 euro nel mese di novembre in automatico.

I soldi arriveranno in automatico anche ai percettori del redito di cittadina a coloro che prendono un’indennità Naspi e DISCOLL o la disoccupazione agricola. L’accredito arriverà a tutti dopo l’erogazione dei 200 euro. Insomma con un poco di tempo tutte le categorie avranno sia i 200 euro che i 150. Una aiutino che può essere considerato poco a fronte dell’aumento del 59% della bolletta della corrente elettrica, per non considerare gli aumenti relativi al gas e di conseguenza a quelli dei beni primari. Pane, pasta, farina, frutta e verdura, ma anche acqua minerale, latte, sono solo alcuni dei beni che hanno aumentato il loro prezzo nell’ultimo mese. Basteranno questi bonus agli italiani?

Per il momento non possiamo fare altro che fare domanda o aspettare che arrivino questi soldi, fare delle rinunce e tirare avanti cercando di uscire dall’ennesima crisi economica causata dalla guerra in Ucraina e dall’aumento del costo di gas, benzina e materie prime.