Pio e Amedeo, altro che squattrinati! | Ecco il patrimonio degli Emigratis

Pio e Amedeo sono sulla cresta dell’onda, soprattutto con il programma Emigratis sono diventati famosissimi. Si mostrano poveri, ma sapete quanto guadagnano?

Il duo comico pugliese ha un patrimonio davvero notevole, altro che scrocconi di Emigratis.

Il duo comico pugliese è approdato nuovamente a Mediaset con il programma Emigratis, seguitissimo e molto amato per le risate che dona senza troppo impegno. I due si mostrano poveri e scrocconi lello show che li ha resi famosi al grande pubblico, ma quanto guadagnano nella realtà? La cifra potrebbe stupirvi.

Quanto guadagnano Pio e Amedeo?

Pio e Amedeo, i protagonisti di Emigratis, hanno un patrimonio di tutto rispetto. Una carriera che si arricchisce sempre di più e che ha portato i due a condurre un programma in prima serata come “Felicissima Sera”, ma anche ad essere ospiti in show di successo come Amici di Maria de Filippi, Le Iene e il Festival di Sanremo. I due, oltre che essere comici, affrontano anche problematiche politiche e sociali con un tono sempre ironico e trash. Ma quanto guadagnano i due artisti foggiani?

Il loro vero successo inizia con un programma che ha dato lustro a diversi comici ovvero Zelig, ma il duo, composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, ha raggiunto il culmine della celebrità con Emigratis. Lontani i tempi di Telefoggia e di animatori dei villaggi, i due hanno fatto il grande salto quando sono approdato in Mediaset. Il loro patrimonio è sicuramente cospicuo, e tuto dipende dai loro cachet elevati.

Sicuramente gli introiti maggiori per la coppia comica foggiana derivano proprio da Emigratis, il programma che ha reso a loro successo fin dal 2016. A dare valore poi sulle loro entrate è stata sicuramente la partecipazione 69esima Edizione del Festival di Sanremo, che si ipotizza abbia portato a Pio e Amedeo un guadagno compreso tra i 50.000 e i 200.000 euro, una somma di tutto rispetto da aggiungere ai soldi guadagnati nei programmi Mediaset.

Altri importanti ruoli i due li hanno avuti come ospite. quindi al patrimonio dobbiamo aggiungere sicuramente i proventi di Amici e C’è Posta per Te. Non solo il piccolo schermo, Pio e Amedeo guadagnano anche attraverso i video caricati su Youtube e dalle sponsorizzazioni sugli altri social media. Lontani i tempo in cui dovevano guadagnare mille euro facendo tutta l’estate gli animatori del villaggio, oggi Pio e Amedeo guadagnano abbastanza per vivere bene e non essere più gli scroccando di Emigratis che abbia imparato tanto ad apprezzare.